Cantante De La Rosa fue asesinada a tiros en Los Ángeles

La joven fue víctima de una "emboscada" y sufrió heridas de bala durante un tiroteo, mientras se encontraba dentro de un vehículo estacionado junto a otras dos personas.

La influencer y cantante De la Rosa.

La influencer y cantante colombiana María de la Rosa, mejor conocido por su nombre artistico De La Rosa, murió asesinada a tiros a los 22 años en Northridge, Los Ángeles, California. 

La joven fue víctima de una "emboscada" y sufrió heridas de bala durante un tiroteo, mientras se encontraba dentro de un vehículo estacionado junto a otras dos personas.

“Los testigos describieron haber visto a dos sospechosos acercarse a un vehículo estacionado en la calle Bryant”, informaron funcionarios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD)

“Se dispararon varias balas contra varias víctimas que estaban estacionadas en la zona en su vehículo”, añadieron. 

De La Rosa era conocida por su canción "No me llames", lanzada en agosto.

