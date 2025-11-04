Henry Hierro es despedido entre emociones, aplausos y merengues en San Francisco de Macorís

A ritmo de sus merengues más populares, el pueblo de San Francisco de Macorís despidió este martes a su hijo, el músico y cantante Henry Hierro.

El artista, fallecido el lunes 3 de noviembre a los 70 años de edad, fue despedido entre aplausos, lágrimas y al ritmo de los merengues que inmortalizaron su carrera.

El ambiente durante el velatorio y posterior sepelio estuvo cargado de nostalgia y respeto, publicó en su Instagram el medio Francomacorisano.

Una multitud compuesta familiares, amigos, ciudadanos, músicos, artistas y figuras del arte popular dominicano se congregaron para dar el último adiós a quien fuera una figura central del merengue y la música tropical.

Medios locales reportaron que, en el trayecto hacia el cementerio, se formó una caravana de vehículos y personas que acompañaron el cortejo fúnebre del fundador, junto a Víctor Roque, de la icónica agrupación La Gran Manzana.

La eucaristía de cuerpo presente se llevó a cabo en la parroquia La Sagrada Familia, en la Villa Olímpica, y fue presidida por monseñor Francisco Ozoria, arzobispo de Santo Domingo.

El cortejo también recorrió algunas calles y llegó hasta la sede de la alcaldía de San Francisco hasta llegar al cementerio.

Más allá de su genio musical, colegas del ámbito artístico resaltaron la calidad humana de Hierro y su compromiso con la formación de nuevos talentos. Fue recordado como un hombre solidario, con un don de servicio excepcional y siempre dispuesto a colaborar sin esperar nada a cambio, destacando también su labor como profesor en la escuela Divina Providencia, resaltó en el Instagram Agenda56_.

El sepelio congregó a una pléyade de artistas que quisieron expresar su admiración y cariño. Entre los acompañantes más destacados se encontraban su excompañero Víctor Roque, así como las cantantes Diomary La Mala, Giovanna, Adalgisa Pantaleón y Jossie Esteban, publicó Agenda56_.

Los presentes compartieron anécdotas y palabras de admiración, recordando las contribuciones que Henry Hierro dejó a la cultura musical del país.

Acto de honor para Henry Hierro en la iglesia de San Francisco de Macorís.

Decenas de personas se reunieron en la Iglesia la Sagrada Familia para rendir tributo a Henry Hierro.

Estudiantes formaron parte de las personas que fueron hasta la iglesia en San Francisco de Macorís para despedir a Henry Hierro.

La eucaristía en homenaje a Henry Hierro fue presidida por monseñor Francisco Ozoria, arzobispo de Santo Domingo.

El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís declaró tres días de duelo municipal, del 3 al 5 de noviembre de 2025, por el fallecimiento de Hierro.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución No. 14-225, aprobada en sesión extraordinaria del lunes 3 de noviembre.

El documento dispone que, durante los días de duelo, la bandera municipal ondee a media asta en todos los edificios públicos de San Francisco, como muestra de respeto y solidaridad con los familiares, amigos y toda la comunidad que lamenta su partida.

Tras su muerte, el músico y cantante queda inmortalizado por sus aportes al merengue, género en el que fue artífice de temas que se convirtieron en éxitos, tales como “Tus besos son”, “Mentirosa”, “Cuándo llegará” y “Carta final”.