¿Cómo no creer en Dios? Pueblo de Sajoma se congrega a orar por su artista Alex Bueno

"¿Cómo no creer en Dios?" es el tema que canta Alex Bueno (popularizado primero por Wilkins) y que suena en el post de agradecimiento que publicó este martes en su Instagram dirigido al pueblo de San José de las Matas (Sajoma) que se reunió para orar por su salud.

Decenas de familiares, allegados y seguidores del cantante se reunieron el lunes en Sajoma en una eucaristía especial por su salud, en la Parroquia San José.

Previo a la celebración religiosa, una procesión partió desde El Cristo hasta la iglesia en un acto de fe, esperanza y gratitud por la vida del artista, además de pedir por su pronta recuperación del cáncer que le afecta.

"Muchísimas gracias a toda mi gente de mi querido pueblo San José de las Matas, y a todos los que fueron parte de este día tan especial para mí y para todos los que padecen alguna enfermedad", reza el post del cantante.

Luego agregó: "¡Gracias por su apoyo, por su solidaridad y sus oraciones para que esté bien! Estoy poniendo todo de mi parte para que así sea y podamos reencontrarnos de nuevo, lo más pronto posible, con el favor de Dios".

El pasado 14 de octubre, Álex Bueno reveló que le extirparon un tumor cerebral con células cancerosas y que sería sometido a tratamiento durante varias semanas "con el fin de asegurarnos de que no quede ninguna de esas células malas en mi cuerpo".

Este martes, el artista resaltó las gracias a los organizadores y a todos los que se sumaron a la peregrinación y eucaristía en Sajoma: "Valoro inmensamente ese gesto de cariño".

Alejandro Wigberto Bueno López, su nombre real, nació en San José de las Matas, el 6 de septiembre de 1963, hace 62 años, convirtiéndose con el tiempo en un representante de la música dominicana y voz estelar de temas en merengue, salsa y bachata.