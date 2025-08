Covi Quintana vive etapa de transición de la canción de autor hacia lo tradicional y folclórico

La cantautora dominicana Covi Quintana explora una nueva faceta en su carrera artística, con un nuevo disco en el que abraza sus raíces y realiza un homenaje a su gente y su cultura.

De este nuevo disco, la intérprete de “Café de las 8” adelanta el primer sencillo, “Temblor y réplica”, una probadita de todo lo que está preparando en esta etapa de transición desde la canción de autor contemporánea hacia lo tradicional, folclórico y latino.

“Esta primera canción es una transición de lo que siempre he hecho hacia lo que siempre he llevado en la sangre, el folclor y la música dominicana. Estoy muy emocionada de poder hacerlo realidad después de un año y medio explorando todos los rincones de mi cultura. Es un proyecto que me debía desde hace mucho tiempo y que, gracias a nuestro querido Victor Victor, pude obsesionarme mas con todo lo relacionado a la bachata y merengue”, dijo la también compositora.

Video Covi Quintana - Temblor y Réplica | Visualizer Oficial.



“Temblor y Réplica”, compuesta por Covi y producida por Ronny Cruz, es la primera canción de este viaje, también la más folclórica del álbum, inspirada en ritmos afro-dominicanos integrando atabales y palos que provienen de la religiosidad popular dominicana y el pambiche, mejor conocido como merengue agachado y lento.

“Temblor y Réplica es como decir ‘tambora y güira’. Habla sobre el amor, como muchas veces este también va de la mano del caos y de la inestabilidad, y como siempre hay una esperanza de poder salvarlo sabiendo que, aunque exista un temblor en una relación, amar también conlleva soportar las réplicas”, agregó.

El videoclip está dirigido por María Eliza Franco, bajo el concepto de la propia Covi y fotografía de Sigfrido Objio, filmado en Santo Domingo, República Dominicana.