Natti Natasha, Yailin y Rochy, entre los dominicanos nominados a los Premios Tu Música Urbano 2025

El artista puertorriqueño Bad Bunny lidera con ocho nominaciones los Premios Tu Música Urbano 2025, que se celebran el próximo 5 de junio en Puerto Rico.

Entre los dominicanos nominados se encuentran Natti Natasha, Yailin la más Viral, Rochy RD, Jey One, Lomiiel, Chimbala, Bulin 47, El Alfa, Redimi2, entre otros.

Bad Bunny está nominado a Artista del Año, Canción del Año, por 'DTMF'; y Álbum del Año - Artista Masculino, por 'Debí Tirar Más fotos', según anunciaron este martes los productores de la cita.

En la categoría de Colaboración del Año tiene dos nominaciones con 'Qué Pasaría', junto a Rauw Alejandro, y 'Adivino' con Myke Towers; mientras en Canción Tropical compite con el tema 'Baile Inolvidable', en Canción Dembow con 'Nuevayol', y en Canción Indie con 'Weltita' junto al grupo boricua Chuwi.

Los también artistas puertorriqueños Rauw Alejandro, Anuel AA y Luar La L siguen a Bad Bunny en las nominaciones con siete cada uno.

Rauw está nominado en las categorías de Artista del Año, Álbum del Año por 'Cosa Nuestra'; Canción del Año por 'Santa', junto a Rvssian y Ayra Starr; Colaboración del Año por 'Qué Pasaría', junto Bad Bunny; Canción Pop por 'Touching The Sky'; Canción Tropical por 'Khé', junto a Romeo Santos; e Indie por '2:12am' con Latin Mafia.

Anuel AA compite en Colaboración del Año por 'Deportivo', junto a Blessd y Ovy On the Drums; mientras que en Remix del Año está nominado tres veces por 'Bby Boo Remix' con iZaak y Jhayco, 'No Te Quieren Conmigo Remix' con Gaby Music, Luar La L, Lunay y Bryant Myers, y 'Mirame Remix' con Blessd y Ovy On The Drums.

Entre las féminas, la colombiana Shakira, la puertorriqueña De La Rose y la dominicana Natti Natasha ostentan cuatro nominaciones cada una.

Shakira aspira a Artista del Año, Canción Pop por 'Puntería' junto a Cardi B, Canción Afrobeat por 'Soltera' y Álbum Del Año - Artista Femenino por 'Las Mujeres Ya No Lloran'.

De La Rose competirá en las categorías de Emergente Femenino, Remix Del Año por 'Wya Remix Red' junto a J Abdiel, Yan Block, iZaak y Jay Wheeler, y 'Eta Remix' junto a Roa y Luar La L, y en Colaboración Del Año por 'Qué vas hacer hoy' junto a Omar Courtz.

Por su parte, Natti Natasha está nominada en las categorías de On the Road Femenino, Artista Tropical, Canción Tropical con 'Desde hoy', y Álbum del Año-Artista Femenino, por 'Natti Natasha en Amargue'.

Premios Tu Música Urbano se celebró por primera vez en 2019 para reconocer a los artistas que han trascendido e impulsado el éxito de la música latina urbana alrededor del mundo.

La ceremonia de premiación será transmitida a través de Telemundo Puerto Rico, Telemundo Internacional y The Roku Channel y contará con actuaciones en vivo.

Lista completa de los Nominados del 2025

Artista del año

● Rauw Alejandro

● Myke Towers

● Feid

● Shakira

● Yandel

● Anitta

● Karol G

● Bad Bunny

On the Road Masculino

● Ozuna

● Jay Wheeler

● Anuel AA

● Beéle

● Ryan Castro

● Jhayco

● Blessd

● Eladio Carrión

On the Road Femenino

● Becky G

● Young Miko

● Emilia

● Kali Uchis

● Natti Natasha

● Nicki Nicole

Artista Dúo o Grupo Urbano

● Piso 21

● Baby Rasta y Gringo

● Mau y Ricky

● Chino y Nacho

● Jowell y Randy

● Alexis y Fido

Emergente Masculino

● FloyyMenor

● Omar Courtz

● Roa

● Clarent

● Kapo

● J Abdiel

● Jombriel

● Dei V

Emergente Femenino

● Bellakath

● De La Rose

● Judeline

● Yailin La Más Viral

● La Joaqui

● Katteye

Rising Star Masculino

● Álvaro Díaz

● Luar La L

● iZaak

● Danny Ocean

● Cris Mj

Rising Star Femenino

● Elena Rose

● Bad Gyal

● Nathy Peluso

● Cazzu

● Villano Antillano

● Kenia Os

Artista Indie

● Latin Mafia

● Chuwi

● Rawayana

● Álvaro Díaz

● RaiNao

● Humbe

● Bomba Estéreo

Artista Pop

● Manuel Turizo

● Ela Taubert

● Pedro Capó

● Jay Wheeler

● Elena Rose

● Kany García

● Danny Ocean

● Emilia

Artista tropical

● Gente de Zona

● Elvis Crespo

● Christian Alicea

● Guaynaa

● Natti Natasha

● Camilo

● Romeo Santos

● Luis Figueroa

Artista Dembow

● Chimbala

● Yailin La Más Viral

● Bulin 47

● El Alfa

● Lomiiel

● Jey One

● Rochy RD

Artista Trap

● Luar La L

● Yovngchimi

● Slayter

● Pressure 9x19

● Bryant Myers

● Yan Block

● Hades66

● Eladio Carrión

Artista Espiritual

● Redimi2

● Farruko

● Alex Zurdo

● Gabriel EMC

● Daddy Yankee

● Funky

● Onell Díaz

● Indiomar

Artista Regional

● Gabito Ballesteros

● Óscar Maydon

● Fuerza Regida

● Peso Pluma

● Tito Double P

● Xavi

● Natanael Cano

● Grupo Fontera

Canción del año

● Gata Only – FloyyMenor y Cris Mj

● Ohnana – Kapo

● Sorry 4 that much - Feid

● Santa - Rvssian, Rauw Alejandro, Ayra

Starr

● Mírame - Blessd, Ovy On The Drums

● Si antes te hubiera conocido – Karol G

● Dtmf- Bad Bunny

Canción del año Dúo o Grupo

● Volver - Piso 21, Marc Anthony, Beéle

● Hasta Volver a Intentar - Baby Rasta y

Gringo

● La Ranger - The Academy: Segunda

Misión (Justin Quiles, Sech, Lenny

Tavárez, Dalex, Dímelo Flow ft. Myke

Towers)

● Gran Día - Mau y Ricky, Guaynaa

● Obli Se Chi - Jowell y Randy

● Tu Nombre - Chino y Nacho

● Aquella Noche - Alexis y fido

Remix del año

● Tengo un plan remix - Key - Key, Ozuna

● Bby boo remix - iZaak, Jhayco, Anuel

AA

● Maquillaje remix - Renn, Myke Towers,

Nio García, Yexel

● Wya remix red - J Abdiel, De La Rose,

Yan Block, iZaak, Jay Wheeler.

● Si no es contigo remix - Cris Mj, Kali

Uchis, Jhayco

● Eta rmx - Roa ,De La Rose, Luar La L,

Yan Block, Omar Courtz

● No te quieren conmigo remix - Gaby

Music, Anuel AA, Luar La L, Lunay,

Bryant Myers

● Mirame remix - Blessd, Anuel AA, Ovy

On The Drums

Colaboración del año

● Qué vas hacer hoy? - Omar Courtz, De

La Rose

● Gatitas Sandungueras - Vol.1 - Álvaro

Díaz, Feid

● Tommy & Pamela - Peso Pluma, Kenia

Os

● Deportivo - Blessd, Anuel AA, Ovy On

the Drums

● Se me olvida - Maisak, Feid

● Qué pasaría - Rauw Alejandro, Bad

Bunny

● Humo - Chencho Corleone, Peso Pluma

● Adivino - Myke Towers, Bad Bunny

Canción Pop

● Degenere - Myke Towers, Benny Blanco

● Touching The Sky – Rauw Alejandro

● Real gangsta love- Trueno

● Textos fríos - Jay Wheeler, Mora

● Puntería - Shakira, Cardi B

● A veces a besos - Greeicy

● 2am - Sebastián Yatra, Bad Gyal

● Amor - Danny Ocean

Canción Tropical

● khé? - Rauw Alejandro, Romeo Santos

● Una vida pasada - Camilo, Carín León

● Capaz (Merengueton) - Alleh, Yorghaki

● La Ex- Ken Y

● Con otra - Cazzu

● Nuestra canción - Elvis Crespo, Jerry

Rivera

● Desde hoy - Natti Natasha

● Baile inolvidable - Bad Bunny

Canción Denbow

● Que se cuide - Luis R Conriquez, Joel

De La P, Chimbala

● Hay Lupita – Lomiiel

● Piky - Jezzy, Leo RD

● Bing Bong - Yailin la Más Viral

● Me arregle (El Loco) - Bulin 47

● Este – El Alfa, Nfasis

● Cuando prendo - Rochy RD, Donaty

● Nuevayol - Bad Bunny

Canción Trap

● Nueva era - Duki, Myke Towers

● 2K16 - Omar Courtz , Bryant Myers

● VVS Switch remix - Pressure 9x19 ,

Anuel AA , Yovngchimi , CDobleta , Luar

La L

● Emociones - Hades66

● Toki - Casper Mágico, Anuel AA, iZaak,

Luar La L

● Dame La Verde - Luar La L, Dei V

● Si si si si – Eladio Carrión, Bryant

Myers, Dei V ft. The Academy: Segunda

Misión ( Justin Quiles, Sech, Lenny

Tavárez, Dalex, Dimelo Flow)

● H.I.M - Eladio Carrión

CANCIÓN AFROBEAT

● Uwaie - Kapo

● La plena - W Sound, Beéle, Ovy On the

Drums

● Orion - Boza, Elena Rose

● Aiwo remix - Rafa Pabón, Rawayana

● Soltera - Shakira

● Passoa - Jhayco, Kapo

● Mi Refe - Beéle, Ovy On The Drums

● Imagínate - Danny Ocean, Kapo

Canción Indie

● 2:12am - Rauw Alejandro, Latin Mafia

● Me pasa (piscis) - Bomba Estéreo,

Rawayana, Astropical

● Kintsugi - Humbe

● Xq eres así - Álvaro Díaz , Nathy Peluso

● Weltita - Bad Bunny, Chuwi

Canción Regional

● Corazón de Piedra - Xavi

● Tu Boda – Óscar Maydon, Fuerza

Regida

● El Lokeron - Tito Double P

● Madonna - Natanael Cano, Óscar

Maydon

● Por qué será - Grupo Frontera, Maluma

● Presidente - Gabito Ballesteros,

Natanael Cano, Luis R Conriquez ,

Netón Vega

● La Patrulla - Peso Pluma, Netón Vega

Canción Cristiana/Espiritual

● Loveo – Daddy Yankee

● Colores - Redimi2, Funky, Alex Zurdo

● Worthy - Blanca, Yandel

● Mi cita favorita - Indiomar, Kim Richards

● Tiempos Buenos - Farruko, Madiel Lara

● Te Vi - Onell Díaz

● Algoritmo - Gabriel EMC, Alex Zurdo

● La Bandera - Lizzy Parra, Ana Pau,

DesXa

Álbum del año/ Artista Masculino

● La pantera negra - Myke Towers

● Girasoles - Jay Wheeler

● Cosa Nuestra - Rauw Alejandro

● Solo - Chencho Corleone

● Primera Musa- Omar Courtz

● Sayonara - Álvaro Díaz

● Viva La Musik - Jowell y Randy

● Debí tirar más fotos - Bad Bunny

Álbum del año/ Artista Femenino

● att. - Young Miko

● Naiki - Nicki Nicole

● Funk Generation – Anitta

● Sata 42 - Bellakath

● Las Mujeres Ya No Lloran – Shakira

● Encuentros - Becky G

● Natti Natasha en Amargue - Natti

Natasha

● Grasa - Nathy Peluso

Productor musical

● Ovy On The Drums

● Yannc & Chalko “Full Harmony”

● Kenobi

● Dimelo Ninow

● Los G4

● Tainy

● Caleb Calloway

● Subelo Neo

● Mr. NaisGai

● Hydro

Compositor del año

● Feid

● Keityn

● Rios

● Edgar Barrera

● Fantasma

● Justin Quiles

● Dirty