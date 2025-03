Sepultan en Mao cuerpo del merenguero Diómedes Núñez

Fueron sepultados la tarde este lunes, en su natal Mao, Valderde, el cuerpo del merenguero Diómedes Núñez.

Camino al cementerio, fue paseado por algunas calles de la ciudad del Nordeste, acompañado de una multitud.

"Esto se encendió" se escuchaba en altoparlantes en medio de expresiones de pesar y gestos solidarios entre los caminantes.

El cantante falleció el domingo 9 de marzo 2025 luego de un tiempo sufriendo de complicaciones de salud, que se supo cuando en abril de 2024 fue diagnosticado con una seria afección en los riñones, por la que tuvo que ser dializado.

Diómedes Núñez nació en Santa Cruz del municipio Mao, ubicado en la provincia Valverde, el 3 de febrero de 1967. Hijo de Zunilda Guzmán y del trompetista Diosnedy Núñez, mejor conocido como Papirilo”.

Para el año 2023 tuvo, solo en diciembre, 56 presentaciones y en una noche de esas, cantando en un bar, se dio cuenta de que tenía las extremidades inferiores y el vientre muy hinchados, lo que provocó que asistiera al hospital.

En ese momento, confesó en una entrevista, "pensé que podría morir" y que eso fue el resultado de ser una persona hipertensa, pero sin presentar síntomas. Luego de ahí, se mantuvo en un proceso de recuperación.

“Yo tenía presión alta y nunca me dio mareo ni dolor de cabeza, yo trabajaba normal lo único que veía era que había perdido peso y eso me hacía sentir feliz porque me veía bien”, comentó semanas después de haber recibido atención médica.

En sus inicios fue trompetista, como su padre, pero su madre lo convenció de que atendiera el pedido del disquero Bienvenido Rodríguez, quien le ofreció ser cantante, a lo que accedió.

Su primera grabación, "Las estrellas brillarán", fue con la Orquesta Liberación de Alex Bueno para luego seguir en los grupos de Los Hijos del Rey/Sergio Vargas, Dioni Fernández y Ramón Orlando hasta lograr su independencia con el Grupo Mío.

Entre sus merengues más populares figuran "Balsié", "Pum-pum pum", "La lloré", "Bomba Carambomba", "Bon bon bon", "Mi locura" y "Esto se encendió", "Aguilucho desde chiquitico".