Diómedes Núñez: el trompetista a quien su mamá le pidió que probara en el canto y "¡pum-pum-pum!"

La alegría que irradiaba Diómedes Núñez era parte de su distintivo. En lo personal y en el merengue que impulsó esa característica le acompañó en los 58 años que vivió este “aguilucho desde chiquitico” y voz estelar de la época dorada del merengue, que anidó junto a Alex Bueno, Los Hijos del Rey, Dioni Fernández, Ramón Orlando y el Grupo Mío.

Desde que el mediodía del domingo (9 de marzo 2025), Alberto Bernabé (Bebeto) difundió la triste noticia, el sector merenguero y muchos dominicanos se sumergieron en un lamento colectivo.

Diómedes Núñez falleció luego de un tiempo sufriendo de complicaciones de salud, que se supo cuando en abril de 2024 fue diagnosticado con una seria afección en los riñones, por la que tuvo que ser dializado.

Diómedes Núñez nació en Santa Cruz del municipio Mao, ubicado en la provincia Valverde, el 3 de febrero de 1967.Hijo de Zunilda Guzmán y del trompetista Diosnedy Núñez, mejor conocido como Papirilo”.

Su progenitor fue su guía. “Dios ha sido muy bueno conmigo desde que empecé mi carrera. Yo, un muchachito, lo que quería ser era como mi papá, trompetista, pero yo quería ser trompetista de la orquesta de Cuco Valoy, ese era mi sueño”, dijo en una entrevista con Silvio Mora para su canal de Youtube.

Su entrada al merengue fue notable. Él era parte de Los Hijos del Rey, en la que pegó el recordado “Balsié”. Pero antes lo fue de la Orquesta Liberación de Alex Bueno.

Video Diómedes - Pum pum pum, en Sábado Chiquito de Corporán



Después, en los años 80, perteneció a la escuela de Dioni Fernández y El Equipo, con el que grabó “Pum-pum-pum” y “La lloré”, entre otros temas.

“Diómedes reforzó el grupo en ese momento. Era una figura refrescante y muy disciplinada y logramos nuestro objetivo con él”, recordaba Dioni en el libro “Merengueros”, del periodista Fausto Polanco.

En 1989 Ramón Orlando lo incorporó a su agrupación merenguera. “Mi padre era trompetista de la Orquesta Internacional y Ramón Orlando solicitó que fuera parte de ese grupo y como mi padre estaba allí tuve que marcharme de donde Dioni, donde me sentía muy bien”, comentó Diómedes a “Merengueros”.

SU RECORRIDO

En su adolescencia, a los 15 años, entró a formar parte de la Orquesta Liberación de Alex Bueno, tocando trompeta.

El disquero Bienvenido Rodríguez fue quien lo motivó a cantar, pero él no quería por su timidez.

“Eso fue una lucha para yo cantar; en mi casa hubo que convencerme; mi mamá me dijo un día: -pero mi hijo, ese señor, Bienvenido Rodríguez, el disquero más importante de este país, que ha pegado todos los artistas, quiere que tú cantes, por favor, prueba, aunque sea un año, que uno nunca sabe-, y así fue que le hice caso a mi mamá decidí pasar al frente de la Orquesta Liberación.

Video Diómedes Núñez y Los Hijos del Rey en el programa "El Sabroshow", en 1986. Diómedes interpretando el tema "Las Estrellas Brillarán".



En una grabación que se le preparaba a Carlos David, dentro de la Orquesta Liberación, a Diómedes le pusieron a grabar en merengue, con arreglos de Juan Valdez, “Las estrellas brillarán” (que primero fue bachata de Ramón Torres, su autor).

Luego de que Alex Bueno se quedó en Nueva York, se abrió una brecha para fortalecer Los Hijos del Rey, con Sergio Vargas como líder, junto a Diómedes, Cacheíto, Olbis García, Kaki Ruiz y Juan Valdez. En ese grupo pegó “Balsié”, sugerido por el promotor Ramón Pareja.

Según sus palabras, tras la pegada de "Balsié", dentro de la orquesta no lo querían "porque el negocio con Los Hijos del Rey era con Sergio, no era conmigo".

Para entonces ganaba 125 pesos por fiesta y pidió a Rafael Cholo Brenes, quien era el mánager del grupo, que le aumentara, a lo que el promotor se negó, lo que motivó su renuncia inmediata.

El productor Luisín Martí fue entonces quien llamó a Dioni Fernández y le dijo: - te tengo el cantante-, contó Diómedes, quien a partir de ahí entró al Equipo.

A seguidas entró con Ramón Orlando y grabó los merengues "Bomba Carambomba", "Mi locura" y "Bon bon bon".

Su independencia artística llegó cuando la gente comenzó a pedirle temas de toda su carrera, pero en ese entonces solo podía interpretar los que había grabado con Ramón Orlando y la Orquesta Internacional.

"En las actividades que hacíamos con la Orquesta Internacional la gente quería que yo cantara El Balsié, Las Estrellas Brillarán, el Pum-pum y a toda esa gente yo les decía: -tranquilo, tranquilo, que algún día yo voy a hacer el grupo Mío" (que lo decía era en broma).

Para la época, Luisín Martí salió de sus funciones de mánager en Los Hermanos Rosario y le propuso crear un grupo, con el que se mantuvo hasta la hora de su muerte.

"Esto se encendió" fue su primera gran pegada con su propia agrupación y se convirtió en su carta de presentación y referente de su carrera y es un tema de la temporada de carnaval dominicano.

"En esa época estaba pegada la Coco Band y cuando tú ibas a una emisora con un sonido diferente ni caso te hacían y hasta un locutor en Santiago lo rompió ese tema, Esto se encendió", comentó.

Otro de sus éxitos fue "E´to es pa´hombre", autoría de Winston Paulino. Es el tema de punta de lanza de la campaña de Leonel Fernández, en 1996.

Video BALSIE. VIDEO. DIÓMEDES NÚÑEZ.



En los años 90, Diómedes formó su propia agrupación, Grupo Mío, con el que se mantuvo activo, con sus altas y bajas, con temas como “Una chica bien” y “Esto se encendió”.

En las temporadas de béisbol, su “Aguilucho desde chiquitico” (arreglo y letras de Diómedes) es un himno entre los seguidores de ese equipo.

El domingo, la dirigencia aguilucha lamentó la partida de Diómedes, “una voz emblemática del merengue y parte fundamental de la identidad musical de nuestro equipo”.

Video DIÓMEDES NÚÑEZ cantando en vivo por 'De Extremo a Extremo".



Video Popurrí (Las estrellas brillarán, Pum pum, La lloré, Mi locura y más). Diómedes & Grupo Mío en vivo



Video RAMON ORLANDO Y LA INTERNACIONAL - "Bomba Carambomba" (90's).



Video RAMON ORLANDO Y LA INTERNACIONAL - Bon Bon Bon - Chiquita (90's), cantando Diómedes Núñez.



Para el año 2023 tuvo, solo en diciembre, 56 presentaciones y en una noche de esas, cantando en un bar, se dio cuenta de que tenía las extremidades inferiores y el vientre muy hinchados, lo que provocó que asistiera al hospital.

En ese momento, confesó en una entrevista, “pensé que podría morir” y que eso fue el resultado de ser una persona hipertensa, pero sin presentar síntomas. Luego de ahí, se mantuvo en un proceso de recuperación.

“Yo tenía presión alta y nunca me dio mareo ni dolor de cabeza, yo trabajaba normal lo único que veía era que había perdido peso y eso me hacía sentir feliz porque me veía bien”, comentó semanas después de haber recibido atención médica.

El día que Mao reconoció a Diómedes y él lo gritó con orgullo Lea también

Luego de pasar por esta etapa de su vida decidió grabar el merengue “Un día especial”, dedicado a aquellas personas que han sentido que sin Dios no se había podido salir de la situación o enfermedad que lo aquejaba.

Relató que posee arreglos y composición de su tamborero, El Abuelo, “quien vivió todo el proceso junto a mí en el hospital”.

La muerte lo sorprendió el domingo. Su cuerpo es velado en la Funeraria Blandino y este lunes se trasladará a Mao, donde será sepultado.

ENTREVISTA REFERENCIA