El día que Mao reconoció a Diómedes y él lo gritó con orgullo

Este domingo, a los 58 años de edad, falleció el merenguero Diómedes Núñez, dejando un legado musical que enalteció el orgullo maeño.

El 25 de noviembre del año pasado, el Ayuntamiento del municipio de Mao, Valverde, honró a Diómedes Núñez y lo proclamó "Hijo Meritorio de Mao", coincidiendo con la celebración del 142 aniversario de la vida municipal de esta localidad.

El acto se llevó a cabo en el salón de sesiones Profesor Juan de Jesús Reyes A. del cabildo de la demarcación, al noroeste del país.

El músico, con ayuda de su equipo, documentó todo lo vivido durante ese día especial para él, expresando lo agradecido que se sentía.

"Nunca deja de mencionar ‘yo soy de Mao’", destacaron los anfitriones en el acto formal de entrega del reconocimiento, el cual contó con la presencia del Concejo de Regidores y el Comité de Historia de Mao.

El cantante fue galardonado por su destacada trayectoria artística, "que enaltece el orgullo maeño". El reconocimiento fue un tributo a su talento, dedicación y amor por su tierra.

Al finalizar la entrega, la banda municipal de músicos interpretó su éxito "Esto se encendió", mientras él coreaba y entonaba alegremente la popular canción, utilizada cada año en la tradicional celebración del carnaval dominicano en febrero.

"Me siento cheverísimo porque un pueblo que te reconozca, el pueblo que te vio nacer, eso es muy importante, porque algo se ha hecho, y yo feliz por ese reconocimiento. Ahí estaban todas las personalidades importantes, y conocí y saludé a mucha gente, abracé a mucha gente que hace mucho no veía y eso me encantó", manifestó en un video publicado en su canal oficial de YouTube.

Luego del acto, el artista se trasladó a la casa familiar de Mao, donde compartió un almuerzo con sus tías, amigos y demás familiares.

Tras la comida, visitó la tumba de su padre, conocido como "Papirilo", y posteriormente ofreció unas emotivas palabras de agradecimiento.