Caroline Aquino revela que congeló sus óvulos: “Voy a trabajar para el año próximo volver a ser mamá”

La comunicadora Caroline Aquino reveló que se sometió a la congelación de óvulos (vitrificación), una técnica de reproducción asistida y preservación de la fertilidad femenina, después de su divorcio de Luis Almánzar hace 3 años.

Durante una entrevista en el programa de radio "Solo para mujeres", la presentadora afirmó que desea convertirse en madre por segunda vez tras haber dado a luz en 2016 a su hijo Luis Alberto, fruto de su matrimonio con Almánzar.

Aunque no confirmó si tiene pareja, Aquino adelantó que está "trabajando" para cumplir esa meta personal de manera paralela con su proyecto profesional "Ellas en la noche", el programa de televisión que conducirá junto a Nahiony Reyes.

“Esperando la niña que la voy a dar yo, con Dios mediante, yo sueño, de hecho, le decía a Nahiony hace unos días: 'Bueno Nahiony este es el año de 'Ellas en la Noche' y si Dios lo permite, yo voy a trabajar para que el año próximo sea el año de Caroline volver a ser mamá'. Yo lo sueño”, dijo Aquino.