En Santiago se comenta: el enojo de Laura Pausini, estupenda cantautora

Laura Pausini, excelente artista italiana de 51 años, gusta bastante a un sector muy exclusivo y de buen gusto, sus canciones románticas, pop Rock, pop latino, balada, ha ganado premio Grammy, es un caché para una persona ir a sus conciertos, pero muchos no se saben sus canciones y por eso explotó cuando actuaba frente al público VIP en la capital de Perú, cuando pidió coro, para que la acompañaran, figúrense no se sabían las canciones y es que no siempre el que puede pagar esos tickets, es una persona ilustrada en la música y cuando se habla de esta artista, es una dama culta en el canto, más bien en todo.

Homenaje a Miguel Franjul

Un encuentro de mucha emoción, lleno de gratos recuerdos de amistad y admiración, ocurrió el pasado miércoles en Santiago con nuestro querido amigo Miguel Franjul, invitado por el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), seccional Santiago, al conversatorio “Responsabilidad de los medios de comunicación en la era digital”.

Fue una magnífica intervención. En la actividad, el alcalde y el CDP lo declararon Hijo Adoptivo de esta ciudad, un importante homenaje que llenó de satisfacción al homenajeado, a su esposa, Wendy Santana, y a todos los miembros del colegio. El acto estuvo muy concurrido, y en la próxima columna daremos más detalles.

Tantos niños desprotegidos

Dios mío, qué vamos hacer con tantas noticias tristes de desapariciones de niños y niñas, qué está pasando, será descuido de los padres o vivimos en un país de monstruos. Luego de sufrir la desaparición de Roldany Calderón, de tres años de edad, en Manabao, Jarabacoa, ya a más de un año de desaparecido, buscándolo por todos los lugares del país, la de la niña Brianna Genao Rosario, de Puerto Plata, de la misma edad que Roldany, en diciembre del año pasado y ahora aparece el cuerpecito sin vida de la infanta de un añito, cerca de su casa en una cañada dentro de una mochila, en los Girasoles, en el distrito Nacional.

Lamentable y penosos estos casos tan terribles, muy tristes, son tragedias que no queremos vivir y esos son algunos, porque son más las desapariciones de estos pequeños. Protejamos a nuestras criaturas.

NUEVOS SUPERMERCADOS

Tenía un tiempo, no muy largo, que no iba a Jarabacoa en Semana Santa, fui y no me percaté de que en esta pequeña ciudad ya están instalados los supermercados más grandes del país, no sé si eso funcionará, porque la ciudad es chica, aunque es un pueblo bien turístico, ciertamente hay un gran flujo de personas de la capital y Santiago que tienen sus casas de veraneo allí, incluyendo mansiones, pero solo van los fines de semana.

No sé si sería buen negocios para estos grandes establecimientos comerciales, aunque pienso que estos empresarios cuando van a invertir lo primero que hacen es un estudio de mercadeo, ahora bien y qué harán los dueños de los demás pequeños supermercados que tienen años ofreciendo sus servicios.

Bueno, eso de ir de compras a esos grandes almacenes y el modernismo de encontrarlo todo en un solo lugar no será tan bueno para los demás que ya tienen su clientela establecida.

COMENTARIOS

De hecho, en la ciudad de la eterna primavera hay muchos restaurantes, de comida gourmet y ambiente atractivo, el asunto es que las visitas a esta ciudad, ubicada en la cordillera septentrional, y los que asisten a restaurantes casi siempre es en el fin de semana que van.