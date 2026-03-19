La influencer Ana Mireya Abreu contrae matrimonio con el ex senador Tommy Galán

La influencer Ana Mireya Abreu Canaan, conocida en redes sociales como Lo que me contó mi abuela, contrajo matrimonio con el político Tommy Galán.

"Así se ve la felicidad que tanto le pedí a Dios", escribió Abreu Canaan junto a varias fotografías de su boda con Galán, quien representó a San Cristóbal en la Cámara de Diputados (2002-2006) y fue senador de esa provincia (2006-2020).

Según la publicación de la creadora de contenido, la pareja se casó el jueves 18 de marzo durante una ceremonia privada en la Zona Colonial de Santo Domingo.

Los ahora esposos se comprometieron en agosto de 2025.

De acuerdo a su página, Ana Abreu Canaan es influencer y creadora de la marca “Lo que me contó mi abuela” una comunidad que inició en 2017 a través de las redes sociales compartiendo contenido de valor que conecta con el amor hacia el hogar, cuidado, principios de etiqueta y protocolo, organización, creatividad, belleza, limpieza, recetas y formas prácticas de llevar a cabo las distintas tareas del hogar.

Abreu Canaan es conocida por compartir contenido sobre estilo de vida con sus más de 135 mil seguidores en Instagram, además de ser imagen de importantes marcas.

Se recuerda que Tommy Galán estuvo casado con la comunicadora Dominic Fuentes, de quien anunció su separación en el año 2022 tras casi 10 años juntos y una hija en común.