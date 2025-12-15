Estos famosos están listos para pasar Navidad sin pareja

Las personalidades que ejercen un trabajo público en el entretenimiento no están exentas de desamores. Este 2025 dejó a más de uno solo, que difícilmente pueda encontrar un compañero sentimental en 10 días y no pasar Navidad soltero.

Hay nombres que se repiten año tras año, otros emprendieron por primera vez en muchos años este nuevo viaje.

Entre ellos, se encuentran María Luisa Molina, Bolívar Valera, Vitaly Sánchez y Frank Perozo, quienes recientemente se separaron de sus respectivas parejas. Además de figuras que siguen apostando a la soledad, como Clarissa Molina, Alexandra MVP, Luz García y Shalim Ortiz.

María Luisa Molina

La presentadora venezolana María Luisa Molina confirmó que su relación con el productor Rogers Sky había terminado tras un año de crisis matrimonial.

Por su lado, Rogers desmintió a su expareja, aclarando que solo tenían 4 meses distanciados.

María Luisa y Rogers estuvieron casados por 11 años y procrearon un hijo juntos.

Bolívar Valera

Bolívar Valera INSTAGRAM

El diputado Bolívar Valera dio a conocer su separación en agosto, después de que su segundo hijo con María Gautreau naciera en septiembre de 2024.

Gautreau y Valera, quienes dieron a conocer su compromiso en noviembre del año 2022, procrearon juntos a Isabel, de 6 años, y a Ernesto, de 1.

El conductor y productor de "El Mañanero" también es padre de Bolívar Andrés, fruto de su matrimonio con la doctora Mirtha Marina Pichardo, de quien se divorció en 2013.

Vitaly Sánchez

Vitaly SánchezFoto: Instagram

A principios de diciembre de 2024, Vitaly Sánchez se separó del padre de su hija menor, el hombre de origen holandés conocido en redes sociales como Hunned.

Esta vez, la comunicadora planea celebrar el período festivo en plena soltería por segundo año consecutivo, ya que en octubre terminó su noviazgo de 10 meses con el empresario artístico Nelson Cruz.

Frank Perozo

Frank Perozo.Foto: Instagram

Hace 7 meses que Frank Perozo confirmó su ruptura con Gabi Desangles y, aunque la comunicadora estableció un nuevo romance, desde entonces el director de cine sigue soltero.

Gabi y Frank anunciaron su relación en julio del año pasado, cuando se dejaron ver juntos en Cap Cana.

Clarissa Molina

Clarissa Molina utilizó en la alfombra de Premio Lo Nuestro un vestido en pedrería, dorado, semitransparente de Lázaro Morejón.

A pesar de que en septiembre hubo rumores de romance entre Clarissa Molina y el alcalde de la Ciudad de Panamá Mayer Mizrachi, la presentadora de “El Gordo y La Flaca” no ha salido públicamente con nadie desde que rompió su compromiso con Vicente Saavedra en mayo de 2023.

La ex Miss Universo República Dominicana estuvo a punto de casarse, pero ahora va camino a los tres años siendo una de las solteras más codiciadas de la pantalla chica.

"El amor no se busca, dicen que el amor llega, así que cuando llegue aquí estaré lista", afirmó Molina a LISTÍN DIARIO sobre la constante interrogante de sus fanáticos que la quieren ver en pareja nuevamente.

Alexandra MVP

Alexandra MVP. Foto: Melvin Contreras

Otra soltera codiciada de la farándula dominicana es la influencer y empresaria Alexandra MVP, quien se mantiene sin presentar una pareja desde su divorcio en 2019, aunque los pretendientes no le faltan.

La rumana se divorció del cantante dominicano Mozart La Para tras 10 años de matrimonio y una hija en común.

Por su lado, el artista urbano rehízo su vida amorosa con la actriz Dalisa Alegria, con quien contrajo nupcias en julio de 2021, dos años después de darse a conocer su relación.

Luz García

Luz García

A Luz García la discreción la acompaña, pues el amorío más reciente que se conoce de la veterana comunicadora fue el que protagonizó con el periodista y escritor Pablo McKinney en agosto del año 2012, cuando ambos se dejaron ver juntos disfrutando del Circo Éloize ID en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

La relación entre ellos se gestó durante varios meses antes de revelarse públicamente. Fue la gran amiga de McKinney, Yolanda Martínez, quien sirvió de Cupido, trascendió en ese entonces.

Desde su divorcio del poeta y militar José Miguel Soto Jiménez en 2010, luego de dos años y siete meses de casada, García ha optado por tener su vida sentimental lejos de la farándula, teniendo solo a McKinney.

Shalim Ortiz

Shalim Ortiz.Simon Espinal Velez

Su contenido y nueva imagen en redes sociales lo dicen todo, el actor Shalim Ortiz le está sacando provecho al tema de la soltería para conectar como influencer

Ortiz aborda la situación con humor en redes sociales, obteniendo miles de interacciones en cada video.

Se recuerda que el también cantante se separó en 2017 de la presentadora estadounidense Leslie Ann Machado, con quien estuvo casado por nueve años y comparte tres hijos, Liam Michel y los mellizos Evan Gabriel y Nicolás Gerardo.