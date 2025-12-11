Imponen garantía económica e impedimento de salida a Tamara Martínez tras querella de Gabi Desangles

Una jueza del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a Tamara Martínez como medida de coerción tras querella con constitución en acto civil interpuesta por Gabi Desangles en abril de 2024.

El licenciado Ángel Leonel Canó, abogado de la parte querellante, reveló en el programa radial "La Fórmula" que el caso también fue enviado a juicio de fondo.

"Esta querella ha cursado su proceso normal de obtener de parte del Ministerio Público y las autoridades competentes todas las certificaciones de los videos donde la, en su momento imputada, ahora acusada Tamara Martínez incurrió en las violaciones que establece la Ley de Delito de Alta Tecnología", explicó Canó.

Durante la reciente audiencia, Martínez obtuvo el levantamiento de la rebeldía que recibió tras su incomparecencia en la vista anterior.