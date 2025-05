Gabi Desangles continúa proceso legal por difamación y espera "ver a esa persona delante de un juez"

La comunicadora y actriz Gabi Desangles recordó el proceso legal que mantiene en los tribunales tras interponer una demanda por difamación contra Tamara Martínez en julio de 2024.

Desangles afirmó que espera audiencia por su caso mientras debatía con sus compañeros de "Esto no es radio" la denuncia pública que hizo la ministra de Interior y Policía Faride Raful alegando ser víctima de una campaña de descredito.

"No estoy a favor de la Ley Mordaza porque si hay un gusto que yo me quiero dar en la vida, por la paciencia que he tenido, la resistencia que he tenido, porque yo sí puedo señalar a la persona, yo sí estoy llevando un proceso como manda la ley, pero si hay un gusto que yo me quiero dar es ver a esa persona delante de un juez siendo responsable por la mentira que dijo sobre mí", explicó Desangles.

La conductora admitió estar en desacuerdo con que el nuevo proyecto que busca regular los medios de comunicación, considerado por un grupo de periodistas como "Ley Mordaza", ya que podría evitarle "vivir y tener la satisfacción de que las cosas se hagan de manera correcta".