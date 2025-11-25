Tailandia emite orden de arresto contra Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo

Un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra Jakkaphong Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo y una de las empresarias más influyentes del continente asiático, por un supuesto caso de fraude valorado en casi un millón de euros.

La medida fue confirmada por la corte de Bangkok South Kwaeng, que señaló que la acusación está vinculada a su ausencia en una audiencia clave del proceso penal.

La empresaria tailandesa, conocida simplemente como Anne, enfrentaba un juicio por presunto fraude conjunto cercano al millón de dólares. Este martes estaba prevista la lectura de la sentencia, pero Jakrajutatip no acudió a la corte, según informó el medio local The Nation.

Anne es la principal accionista del conglomerado JKN Global Group, la compañía que adquirió Miss Universo en 2022 por 20 millones de dólares. Desde esa compra, su figura se volvió determinante en la transformación del certamen internacional y en su expansión mediática.

Sin embargo, su ascenso comenzó a complicarse en junio, cuando la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia confirmó investigaciones en su contra y en contra de su hermana, Pimuma Jakrajutatip.

En ese momento, JKN Global Group informó que la magnate había sido acusada de incluir declaraciones falsas en los estados financieros del conglomerado correspondientes a 2023.

También se le señala por no mantener registros contables completos y veraces durante el primer trimestre de 2024, periodo en el que JKN vendió el 50 por ciento de las acciones de Miss Universo al empresario mexicano Raúl Rocha, actual presidente del certamen.

Aunque Anne renunció a su cargo directivo en junio, siguió apareciendo públicamente junto a Miss Universo hasta finales de octubre. Sin embargo, desde noviembre no ha sido vista, lo que ha alimentado especulaciones sobre su paradero.

A esto se suma que la página oficial de JKN eliminó su perfil recientemente, a pesar de que mantenía el 26.39 por ciento de las acciones de la empresa.

El caso por el que se le busca no está relacionado con la polémica surgida tras la coronación de la mexicana Fátima Bosch como ganadora de la edición de este año, asunto que también generó controversia mediática pero ajeno al proceso penal.

deuda

La situación financiera del conglomerado tampoco es favorable. En noviembre de 2023, JKN solicitó acogerse a un proceso de reestructuración de deuda ante el Tribunal Central de Quiebras de Tailandia, debido a problemas de liquidez.

Este panorama, sumado a las acusaciones de fraude, intensifica la presión sobre una de las figuras más influyentes del entretenimiento global.

La orden de arresto representa un golpe contundente para Jakrajutatip, considerada por Forbes como una de las mujeres transgénero más ricas del mundo y un símbolo de poder en la industria mediática.

Su futuro dentro de la franquicia Miss Universo queda ahora en entredicho, abriendo un nuevo capítulo en medio de un escenario judicial y empresarial cada vez más complejo.