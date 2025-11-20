Gabrielle Henry, Miss Jamaica, fue trasladada en camilla tras caerse del escenario

Una candidata a la corona de Miss Universo 2025 fue trasladada de emergencia en camilla tras sufrir aparatosa caída durante la ronda preliminar del certamen en Tailandia.

Se trata de la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, quien se desplomó por el borde del escenario y rápidamente un equipo médico acudió a socorrerla.

Por su lado, la organización informó que la doctora y activista se encuentra recibiendo atención en un hospital de Bangkok, aunque no sufrió fracturas.

En un comunicado enviado a USA TODAY el miércoles 19 de noviembre, el presidente de Miss Universo Raúl Rocha Cantú visitó a Henry y confirmó que se encuentra estable tras sufrir "un par de heridas leves".

"Estuve allí con su familia y con ella, y afortunadamente no tiene huesos rotos y está recibiendo buena atención", escribió Cantú en una publicación de Instagram .

Henry competirá este viernes 21 de noviembre en la final del 74º.