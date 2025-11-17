Miss Universo 2025: Horarios, fechas y detalles de la preliminar y gala final del certamen

Este jueves 20 de noviembre se conocerá la Miss Universo 2025. La nueva reina se elegirá en Tailandia, donde más de un centenar mujeres de diferentes países del mundo, incluyendo República Dominica, se encuentran participando en varias actividades desde hace algunos días.

Jennifer Ventura, Miss República Dominicana Universo 2025, viajó al país asiático para cumplir con las actividades previo a la noche final. La beldad criolla se ha destacado en la competencia y aparece en la lista de favoritas de diversos missólogos y medios especializados.

Las actividades de Miss Universo 2025 se relizan en tres ciudades anfitrionas: Bangkok, Phuket y Pattaya.

Preliminar

Este miércoles, 19 de noviembre, a las 8:00 de la mañana es la competencia preliminar y trajes típicos se celebra en el Queen Sirikit National Convention Center, en Bangkok, Tailandia.

Gala final

El jueves 20 de noviembre es la gala final. El evento se transmitirá en República Dominicana a través de Telemedios, canal 8, a las 8:30 de la noche.