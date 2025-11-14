Telemedios, el canal oficial de Miss Universo 2025

Telemedios, canal 8, será la televisora oficial del certamen Miss Universo 2025, el 20 de noviembre desde Tailandia.

La alianza para la transmisión fue anunciada por Magali Febles, directora de Miss RD Universo, y César Hernández, director del canal.

Desde los estudios del canal, Pamela Almonte y Marielba Hernández participarán en vivo durante la transmisión.

Febles se refirió al desempeño de Jennifer Ventura, representante de República Dominicana en el certamen. También mencionó la posición de Ventura en los tops especializados y su desempeño en el evento.

Magali Febles expresó: “Nos sentimos profundamente felices y orgullosos de la participación de Miss Universo República Dominicana, Jennifer Ventura, quien se ha posicionado con fuerza en todos los tops especializados".

Luego agregó: Su desempeño ha sido increíble, un vestuario impecable, apariciones memorables y un carisma que ha conquistado el corazón de los tailandeses. Sigamos acompañando su camino. Apóyenla y continúen votando por nuestra reina”.

La transmisión de Miss Universo forma parte de los esfuerzos de Telemedios por fortalecer su oferta de contenidos, indicó Hernández.

El canal recordó su alianza reciente con la compañía brasileña Globo, la cual contribuye al enriquecimiento de su programación.

Este acuerdo con Globo marca el regreso de dicha compañía a la televisión dominicana desde 2021 y refuerza la propuesta del canal en las franjas estelar y vespertina.