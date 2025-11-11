Celebrarán Premios de Oro este viernes en Barahona, dedicados a Jennifer Ventura, Miss Universo RD

Dedicado a Jennifer Ventura, Miss Universo República Dominican, la gala de la XXII edición de los Premios de Oro 2025, se perfila como un evento de gran magnitud, celebrando la excelencia y el talento de la región este viernes en el auditorio Antonio Méndez de la UASD Recinto Barahona a partir de la 6 de la tarde.

Las Asociación de Gestores Culturales de Barahona (ASOGECULBA), es la encargada de la planificación para esta importante gala, con reuniones del equipo organizador discutiendo los detalles para asegurar una noche memorable.

La ceremonia promete ser un espectáculo vibrante, contando con la alfombra roja, presentaciones de artistas nacionales y locales, así como reconocimientos especiales a personalidades destacadas de la provincia, el Gran Premio de Oro 2025 será, sin duda, uno de los momentos cumbre de la noche.

La comunidad de Barahona se prepara para vivir una noche llena de brillo y orgullo, como se evidenció durante la reciente entrega de las nominaciones.

La premiación cuenta con el respaldo de empresas privadas, sector publico, legisladores, alcaldes, funcionarios entre otros.

Se recuerda que esta premiación se inició en el año 1994 con el nombre Enriquillo de Oro, por lo que este año se cumplen 31 años de la celebración de la primera entrega.

Los Premios de Oro, es un evento que llena de regocijo a la Perla del Sur al ser el acontecimiento artístico y cultural más trascendental del año, donde se reconocen los talentos de la provincia y la región, resaltando a grandes hombres y mujeres de esta zona del país.