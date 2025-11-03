Jennifer Aniston
Jennifer Aniston anda enamorada, imagen confirma relación con Jim Curtis
La celebrity publicó una foto junto a Curtis en su Instagram para celebrar su cumpleaños, el pasado domingo
Jennifer Aniston anda enamorada. Quién sabe si más que Rachel de Ross en la serie "Friends". La veterana actriz, de 56 años, confirmó su relación amorosa con Jim Curtis, coach de bienestar, de 50 años.
Los comentarios de su relación corrían desde hacía varios meses. Él, incluso, asistió en septiembre al estreno de la última temporada de “The Morning Show”, donde se dejaron ver.
La vida privada de Aniston comenzó a ser tendencia mundial en la década de 1990 por su papel de Rachel Green en la icónica serie televisiva “Friends”.
Este foco mediático se intensificó luego de su relación con el actor Brad Pitt y su posterior divorcio en 2005.
En agosto de 2015 contrajo matrimonio con el también actor Justin Theroux, pero la pareja se separó en 2018.