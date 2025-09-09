Isabella Ladera y otras figuras víctimas de filtración de imágenes íntimas

La modelo venezolana Isabella Ladera es la más reciente figura víctima de la filtración de videos íntimos, una práctica ilegal que la han sufrido otras mujeres del ámbito del entretenimiento.

Al igual que la influencer, otras famosas como Yailín la Más Viral, Nashla Bogaert, Noelia, entre otras, han pasado por la misma situación en la que su intimidad se ha visto afectada y expuesta ante miles de personas en las plataformas digitales.

Recientemente, comenzó a circular en las redes sociales un video íntimo de Isabella Ladera con su expareja el artista colombiano Beéle. De inmediato, la modelo reaccionó confirmando que iniciará acciones legales contra el cantante.

Ladera acusó al intérprete de “Si te pillara” de haber difundido las imágenes sin su consentimiento.

Aunque no mencionó directamente el nombre de Beéle, Ladera afirmó que el contenido pornográfico estaba exclusivamente en manos de ella y su expareja, quien se ha mantenido en silencio.

"Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo", escribió Ladera.

"Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aún así nunca dio un paso al frente para protegerme. Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja. Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia", añadió.

Señaló que ante la situación cumplirá con sus compromisos laborales, mientras sus abogados se ocupan del caso.

Yailin

Yailin la más viral Foto: Instagram

El año pasado, Yailin la más viral fue noticia tras un video en el que mantiene relaciones sexuales con su expareja Tekashi 69, a quien acusó de filtrar el contenido.

De acuerdo a las declaraciones del locutor Brea Frank en ese entonces, la intérprete urbana le informó sobre la publicación del video en una plataforma y dos días después ya inundaban los chats de WhatsApp y Telegram.

“El dolor de ella era su hija”, reveló el comunicador en su programa “la Uca radio” (La Bakana 105.7 FM).

La Materialista

La Materialista

Mientras La Materialista intentaba compartir contenido explícito en la plataforma de OnlyFans, que obliga a los usuarios mayores de edad a pagar una suscripción para acceder a los perfiles, publicó un video sexual por equivocación.

La cantante pidió disculpas en septiembre de 2021 por el audiovisual que rápidamente recorrió las aplicaciones de mensajería.

NASHLA BOGAERT

Nashla Bogaert.

En noviembre del año 2012, la actriz y comunicadora Nashla Bogaert vivió un momento amargo en su carrera luego de una década establecida en los medios tras la divulgación de fotos donde aparecía desnuda.

En medio de la controversia, Bogaert advirtió que actuaría legalmente contra quienes contribuyan a la reproducción de las fotografías que habían sido tomadas por una persona de su confianza.

NOELIA

De los casos históricos, la filtración de las imágenes sexuales de la cantante Noelia ha sido uno de los escándalos de este tipo más conocidos en el entretenimiento de Latinoamérica.

Noelia, considerada una de las voces más importantes de la música romántica en español del año 2000, fue víctima de la violación a su privacidad en el año 2007, cuando se difundieron públicamente videos suyos durante el acto sexual con el rapero Yamil Gorritz.

Después de ese momento, Noelia no ha vuelto a ser la misma al enfrascarse en una batalla interminable con su madre, Yolandita Monge, y en 2018 anunció su debut como actriz porno.

CARDI B

Cardi B, rapera estadounidense. Foto de CJ Rivera.CJ Rivera

Cardi B también forma parte de la lista de famosas de las que han divulgado imágenes privadas, aunque de una manera diferente, pero igual de vergonzosa. Y es que la rapera de origen dominicano colocó en Instagram por equivocación una foto suya mostrando sus senos.

En 2020, la intérprete de “Bodak Yellow”, que pertenece a su álbum debut Invasion of Privacy (2018), se dio cuenta que había compartido el contenido equivocado y lo eliminó rápidamente.

Luego, durante una conversación con sus fanáticos en Twitter (ahora X), dijo: “Señor, ¿por qué diablos me tienes que hacer tan estúpida? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Sabes qué? No me voy a castigar por ello. Solo voy a desayunar y luego voy a ir a la fiesta”.

“No voy a pensar en eso… No, no lo haré. Es lo que es”, puntualizó.

JENNIFER LÓPEZ

Jennifer LópezFuente externa

En el caso de Jennifer López, cuando la actriz estuvo casada con Ojani Noa entre 1997 y 1998, ambos grabaron un video sexual que él estaba dispuesto a filtrar tras su divorcio, pero ella se enteró y lo demandó por violar el acuerdo de confidencialidad que habían firmado, evitando que las imágenes salieran a la luz.

JLo ganó la demanda y obtuvo todo el material inédito recopilado por su exesposo sobre su corto matrimonio, además le prohibió publicar un libro donde ofrecía detalles en torno al mismo.

Mar Urista, la influencer fitness que se despidió de redes sociales por su salud mental tras la filtración de contenido íntimo.Foto: Instagram

Mar Urista

Hace unos años, la influencer mexicana Mar Urista se vio obligada a abandonar sus redes sociales tras ser otra víctima de filtración de un video.

Luego de la difusión de las imágenes aparentemente compartidas por una de sus exparejas, Urista se despidió temporalmente de sus redes sociales y reveló que fue grabada sin su consentimiento.

"Desde hace ya varios días se filtraron algunos videos míos íntimos", dijo Urista visiblemente afectada.

Luego agregó: "Estos videos fueron grabados sin mi consentimiento por una persona con la que tenía una relación sentimental hace varios años", confesó.

LULY BOSSA

Luly Bossa,

La actriz colombiana Luly Bossa fue golpeada en el momento cubre de su carrera cuando en el año 2001 fue extorsionada con un video en el que mantenía relaciones sexuales con su pareja de entonces, el instructor de zumba Beto Pérez.

Al negarse, 15 segundos del video fue mostrado en televisión nacional y afectó negativamente su trabajo, llegando a ser vetada durante un largo tiempo.

Bossa demandó al programa en el que se divulgaron las imágenes y salió triunfante del proceso en 2007.