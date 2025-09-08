Isabella Ladera acusa a Beéle de filtrar video íntimo de ambos y amenaza con demandar

La modelo venezolana Isabella Ladera confirmó que iniciará acciones legales por video íntimo filtrado junto al artista urbano colombiano Beéle, a quien acusa de haber difundido las imágenes sin su consentimiento.

Aunque no mencionó directamente el nombre del intérprete de "Frente al mar", Ladera afirmó que el contenido pornográfico estaba exclusivamente en manos de ella y su expareja, quien se ha mantenido en silencio.

"Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo", escribió Ladera.

"Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aún así nunca dio un paso al frente para protegerme. Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja. Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia", añadió.

Señaló que ante la situación cumplirá con sus compromisos laborales, mientras sus abogados se ocupan del caso.

"Esta filtración constituye una forma de violencia hacia las mujeres. Pero lo más desgarrador ha sido recibir burlas, odio y juicio, mientras el verdadero responsable permanece en silencio. Una vez más, la carga recae sobre la mujer, sobre mí, y no sobre quien cometió el abuso de confianza", continuó.

"A pesar de todo, no permitiré que esto me destruya. No soy la primera, ni la única. No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó. Yo sigo aquí, de pie, con la frente en alto. Por mí, por mi familia y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista", expresó.