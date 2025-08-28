Productor de RBD aclara supuesto romance con Dulce María

Pedro Damián, el productor RBD habló de la supuesta relación que mantuvo con Dulce María durante la época del grupo.

Damián y Dulce María trabajaron juntos en las telenovelas en "Clase 406" y "Rebelde" de esta última se creó el grupo RBD y durante ese periodo fue que surgieron rumores de romance entre ellos.

“Anduvimos de trabajo toda la vida y nunca fuimos novios”, aseguró el productor en el el programa El “minuto que cambió mi destino”.

Agregó: “Me han puesto tantas novias, solamente me faltan novios”.

Durante la conversación sobre sus relaciones, recordó el romance que tuvo con la actriz Mariana Seoane: “He andado con actrices (Mariana Seoane), hace bastantes años y fue una relación bonita. Con nadie más, las demás son historias”.

Damián fue el productor de la famosa telenovela mexicana que tuvo como protagonistas a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez. Posteriormente creó RBD, el exitoso grupo musical.