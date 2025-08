Yamilex Hernández, Miss Universe Latina, llega a República Dominicana

La dominicana Yamilex Hernández, quien se convirtió en la primera Miss Universe Latina, aterrizó en el país este sábado.

Tras su victoria, Hernández llegó a República Dominicana visiblemente emocionada y llena de gratitud, reafirmando su profundo compromiso con su nación.

La beldad estuvo acompañada por la directora de Miss República Dominicana Universo, Magali Febles, junto a familiares, amigos y medios de comunicación.

"Para mí, representar siempre a la República Dominicana ha sido un honor inmenso", expresó Yamilex. "Desde que era una niña de 13 años y me fui de aquí, este país me ha brindado tantos recuerdos y experiencias. Es un honor poder devolver un poco de todo lo que me ha dado. ¡Y qué historia! Ser la primera dominicana en ganar este reality show, este reconocimiento no es solo mío, es de todos ustedes."

La ganadora enfatizó la magnitud de su logro y la gran responsabilidad que conlleva. "Ganar este certamen es un honor, pero también una gran responsabilidad. Llevar el nombre de República Dominicana y de Latinoamérica en esta ocasión es algo muy grande para demostrar al mundo de qué estamos hechos", afirmó Hernández.

Yamilex expresó: "Aunque te cierren puertas, siempre hay forma de salir adelante; esa soy yo y la mayoría de los dominicanos". Su mensaje resuena con la resiliencia y la determinación que caracterizan a su gente.

Yamilex Hernández ahora se prepara para representar a la comunidad latina en Estados Unidos en la 74.ª edición de Miss Universo 2025.

El concurso se llevará a cabo en el Impact Arena en Pak Kret, Tailandia, el 21 de noviembre de 2025.

"El tiempo de Dios es perfecto", concluyó Yamilex. "Ahora no solamente voy a representar a la mujer dominicana, sino también a la mujer latina, y estoy lista para asumir esta responsabilidad."

Yamilex Hernández, de 29 años, nació en República Dominicana y reside en Nueva Jersey. Es licenciada en Estudios de Comunicación, Medios y Cine.

Con experiencia previa en certámenes y medios de comunicación, incluyendo su participación en el programa radial “Juego de damas”, Hernández busca que su triunfo inspire a otras mujeres latinas a creer en su propio poder y capacidad.