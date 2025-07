Larimar Fiallo presenta a su esposo, un mes después de comprometerse: "No estamos embarazados"

La Miss República Dominicana 2004, Larimar Fiallo, ya es una mujer casada tras comprometerse el pasado mes de junio.

A través de sus redes sociales, la comunicadora reveló que contrajo nupcias con un joven extranjero a quien presentó como "Wachsmann".

"Me casé. Oficialmente Mrs. Wachsmann pero pueden llamarme Mrs. W", escribió Fiallo en una publicación en su cuenta de Instagram, donde apareció vestida de novia durante el fin de semana.

Finalmente, la exreina de belleza decidió este lunes mostrar a su esposo y anunció que estaba devuelta al país luego de celebrar su discreta boda en Estados Unidos, donde afirmó que no pretende vivir ni nacionalizarse, además negó estar embarazada.

"En una nota más seria y hasta un poco trágica, lamentamos informar a la ciudadanía de que existen personas, no sabemos por qué, que no les interesa ser americano, existen personas que increíblemente no les interesa sacar papeles, ¿por qué? No sé, pero existen, existimos", explicó Fiallo con aparente ironía.

La panelista del podcast "Cuéntame más" tiene una hija, Jimena Delgado Fiallo, de 11 años, fruto de su relación con el pelotero panameño Randall Delgado.