Lina Luaces, Miss Cuba 2025, a Clarissa Molina: "Yo diría que yo no podía hacer esto sin ti"

Lina Luaces, la hija de Lili Estefan, se coronó esta semana como la nueva Miss Universo Cuba, convirtiéndose en la segunda representante de ese país en el certamen internacional tras 57 años de ausencia.

Siendo sucesora de Marianela Ancheta, Miss Universo Cuba 2024, Luaces se encuentra de gira de medios por Estados Unidos y, por supuesto, visitó el programa que conduce su madre, "El Gordo y La Flaca", donde reveló que se preparó como reina de belleza con los consejos de Clarissa Molina, quien quedó en el Top 10 como Miss Universo República Dominicana 2015.

"Clarissa, yo diría que yo no podía hacer esto sin ti, casi todos los días yo la llamaba, le mandaba recados: 'Clarissa, ayúdame que yo soy modelo, yo no sé cómo hacer esto, necesito tus consejos'. Ella me ayudó, estoy tan agradecida de que puedo tener una amiga en esta industria", expresó Luaces.

Luaces, de 22 años, se ha destacado en el mundo del modelaje en importantes pasarelas de la mano de reconocidos diseñadores como Giannina Azar, Ágatha Ruiz de la Prada y René Ruiz.

La sobrina de Emilio Estefan fue elegida durante una ceremonia que se llevó a cabo en el Milander Park de Hialeah, una ciudad limítrofe con Miami y estuvo bajo la conducción de Carlos Adyan, Tenay Rodríguez y la Miss Universe 2023, Sheynnis Palacios.

Luaces también se llevó el título de Miss Prensa, mientras Vanessa Villareal obtuvo el tercer lugar y como primera finalista quedó Lisbeth Fernández.