Ignacio, el burro de Rubby Pérez, está "tristón" tras la muerte del merenguero

Ignacio, el burro que Rubby Pérez tenía como uno más de su familia y así lo dejaba ver en redes sociales, está triste por la partida de su amo.

Así lo confesó Zulinka Pérez, hija del artista en una entrevista con Tony Dandrades. “Ignacio me dijeron que él está un poquito tristón, pero está bien”.

“Él lo sentía, Ignacio se identificaba mucho con mi papá”, expresó la también artista. “Papi decía que era su muchachito”, dijo entre risas.

Zulinka dejó claro que no ha visto al burro debido a que no ha ido ni piensa volver a la finca de su padre, en la que vive el animal.

La cantante expresó anteriormente que no quiere volver a ese lugar porque le recuerda mucho al merenguero, quien falleció el pasado 8 de abril en la tragedia de la discoteca del Jet Set que dejó otras 234 víctimas mortales más.

En una ocasión, el intérprete de “Volveré” habló sobre cómo imaginaba su retiro de los escenarios en el campo y mencionó al burro que tenía como un miembro más de su familia y hasta comía en su misma mesa.

La inusual mascota, a quien el artista llamaba "mi mejor amigo", fue criado para no comerse la siembra de su dueño y lo acompañaba en cada momento de su vida en la finca.

"Él me seguía donde quiera que yo vaya, dentro de la finca", confesó el merenguero en una entrevista con el humorista Carlos Sánchez.

Asimismo, Pérez catalogaba a Ignacio de "semental", ya que les gustaban las yeguas y llegó a procrear varios mulos.

"Yo quiero retirarme como se retiró David Ortiz: 'No, no, me voy', 'mira que te vamos a dar cincuenta millones', 'no, ya no juego más'. Me voy y me voy a sembrar yuca, a criar gallinas y a sacar los huevos debajo de las gallinas y yo ver este huevo está bueno, este no sirve, lo boté, eso es lo que yo quiero porque yo soy campesino, yo soy del campo", explicó en ese entonnces.

"A jugar con un burro que tengo que es mi mejor amigo, Ignacio, ¿Ignacio? pero entra a mi Instagram para que veas a Ignacio, a Ignacio yo lo tengo desde que era un saleito, un burriquito chiquito", contó.

"Ignacio creció al lado mío, Ignacio come conmigo en la mesa, ¿tú has visto un burro que coma en la mesa? Ese es un burro más educado que cualquiera, come en la mesa y no desperdicia la comida", destacó.

A finales de agosto del año pasado, el cantante de "Sobreviviré" anunció en sus redes sociales la desaparición del burro con el presentimiento de que habría sido víctima de una banda que se dedica a robar y sacrificar animales.

Días después, en el canal de YouTube República Merengue, se informó que el burro habría aparecido tras supuestamente uno de los empelados de la finca de Rubby Pérez haber vendido el animal, aunque el artista no confirmó dicha información.