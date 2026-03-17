Los Tigres del Norte llegan a Santo Domingo, en mayo se presentarán por primera vez aquí

Los integrantes de la agrupación norteña mexicana Los Tigres del Norte se encuentran en Santo Domingo como parte de la promoción de su primera presentación en República Dominicana, el próximo 16 de mayo en el Óvalo de la Feria Ganadera de Santo Domingo.

En una rueda de prensa, la tarde del martes, la agrupación reunió a representantes de medios de comunicación para dar detalles de esta presentación que promete despertar una atracción entre México y el país caribeño.

Jorge Hernández, director de la agrupación, extendió la invitación a nivel nacional de la siguiente manera: “Ojalá que nuestra música les guste y que vayan a vernos este 16 de mayo que vamos a estar aquí con ustedes, estamos muy contentos, tenemos mucha emoción de poder convencerles con las canciones y los que no nos conocen que vayan a vernos para que nos conozcan y sepan exactamente, qué canciones cantamos y por qué la cantamos”.

Hernández también mencionó la participación de un bachatero sorpresa que será parte de este concierto, aunque no detalló el nombre del artista aseguró que “es uno de los más queridos de aquí”.

La presentación en República Dominicana, bajo la dirección de la empresa Zamora Live y la producción de Lenin Ramírez y Víctor Minaya, será la primera parada que realizará la agrupación durante su gira internacional llamada: “Los Tigres del Mundo: El Norte Más Allá de la Frontera”.

GRUPO CREADO EN 1968

Los Tigres del Norte es una agrupación de la música norteña mexicana que se creó en el 1968. Ha sido ganadora de 20 premios Grammy y cuentan con una trayectoria reconocida a nivel internacional.

Sus reconocimientos los han llevado a posicionarse como un símbolo cultural de México y a participar en más de 40 producciones cinematográficas. El estilo musical que caracteriza a la agrupación combina originalidad con parte de la tradición regional mexicana que hace conectar con la cultura sin necesidad de viajar al país.