Cancelan "Rumba y Calle Fest 2025" con La Perversa, Jey One, El Mayor Clásico, Lil Naay y Jezzy

El "Rumba y Calle Fest 2025" que iniciaron Mapa Negro y The Seventh Stage con el concierto gratuito de la exponente urbana La Perversa en su natal Villa Duarte fue cancelado.

Luego de la presentación de la cantante a su salida del reality "La casa de Alofoke 2", los organizadores anunciaron la cancelación de las próximas fechas con otros artistas invitados.

"Lamentamos informar que las fechas programadas del 12, 13, 14, 19 y 20 de diciembre del Rumba y Calle Fest han sido canceladas por motivos fuera de nuestro control", dice el comunicado.

Asimismo, señala que se encuentran en proceso de reembolso.

Boletos físicos: (809) 485-3826 para coordinar su devolución.

Boletos comprados vía BoletosExpress.com: Support@boletosexpress.com o 829-956-0007 para procesar su reembolso.

Las presentaciones se llevarían a cabo durante los tres primeros fines de semana del mes de diciembre en Yamasá (viernes 5), San Pedro de Macorís (sábado 6), Higüey (viernes 12), Verón (sábado 13), Hato Mayor (domingo 14), Bajos de Haina (viernes 19) y La Vega (sábado 20).

El cartel oficial reunía a La Perversa, Jey One, El Mayor Clásico, Lil Naay, Jezzy, La Baby, Joyzyz, Pantera, Puyalo y un selecto grupo de DJs invitados.