Bad Bunny concluye su estadía en RD con invitados especiales a su “Casita” y un corazón agradecido

“República Dominicana, nunca me cansaré de darles las gracias por apoyarme desde el día uno, no, desde el día cero, por eso soy suyo por siempre”, expresó Bad Bunny para recordar reiteradamente el inicio de su carrera en el país, donde decidió iniciar su gira con dos funciones.

El segundo concierto de su espectáculo “Debí tirar más fotos”, que llegará hasta Japón, estuvo adornado por el agradecimiento profundo del artista que será el próximo en actuar en el show del medio tiempo del Super Bowl en 2026.

Asimismo, el cantante, quien extendió su presentación por dos horas, acogió en su “Casita” a los participantes del reality “La casa de Alofoke 2”, La Perversa, La Insuperable, Gracie Bon, Jlexis, Michael Flores, Daniela Barranco, La Fruta, Capitán Aló, Juan Carlos Pichardo Jr., Yesther, Shadow Blow, Carlos Montesquieu y Caramelo, junto al productor y creador del formato, Santiago Matías.

“La casita”, que representa una típica residencia puertorriqueña, también sirvió como un segundo escenario, donde “El Conejo Malo” interpretó la mayoría de sus temas urbanos, entre ellos “Veldá”, “Tití me preguntó”, “Neverita”, “Si veo a tu mamá”, “La Romana”, “Voy a llevarte pa’ PR”, “Me porto bonito”, “No me conoce remix”, “Bichiyal”, “Yo perreo sola”, “Efecto”, “Safaera”, “Diles”, “Mónaco”, “Demaga ge gi go gu”, “Café con ron” y “Ábreme paso” con Los Pleneros de la Cresta.

Antes de trasladarse a la estructura, Bad Bunny salió a escena a las 10 de la noche en el escenario principal rodeado por el público de las secciones ‘Los vecinos’ y ‘Fan pit’ con “La Mudanza” para continuar con “Callaita”, “Pitorro de coco”, “Weltita” (ft. Chuwi, el grupo contraparte de la gira), su merengue “Después de la playa” junto a Dahian El Apechao, la salsa “Baile Inolvidable” y el Dembow “Nueva Yol”.

Romeo Santos apareció como artista sorpresa de la segunda función del espectáculo de Bad Bunny en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, el 22 de noviembre de 2025.Foto: fuente externa

Completó un total de 33 canciones que también incluyó “Ojitos lindos”, “La Canción”, “KlouFrens”, “Dákiti” y “El apagón”.

Pero, la gran sorpresa apareció en ese mismo espacio central: Romeo Santos. Con “El Rey”, el astro boricua cantó a dúo su tema “Bokete” a ritmo de bachata, interpretación que causó euforia en las más de 50 mil personas presentes en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo.

Bad Bunny se despidió a las 11:50pm con “Dtmf” y “Eoo”, ambos sencillos de su más reciente álbum “Debí tirar más fotos”, un homenaje a la cultura de Puerto Rico.