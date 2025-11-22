"La mega parranda navideña" llega este domingo a la explanada del Faro a Colón

"La mega parranda navideña" tendrá su parada musical este domingo 23 en la explanada del Monumento del Faro a Colón, a partir de las 5:00 de la tarde.

El evento contará con la participación de los populares artistas Wason Brazobán, Luis Miguel Del Amargue, Jandy Ventura, Omega, Steffany Constanza y Chimbala.

La presentación musical se desarrollará en un escenario equipado con tecnología hidráulica y equipos de sonido.

El repertorio incluirá géneros como merengue, bachata y fusiones urbanas.

La actividad, que cuenta con el respaldo del presidente Luis Abinader y de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), incluirá la entrega de cenas navideñas a los asistentes.

Este evento marca el inicio de la Plataforma 360, un programa diseñado para distribuir cenas navideñas en diferentes puntos del país.

La Mega Parranda Navideña, bajo la producción del empresario artístico Luis Medrano, es un evento gratuito dirigido al público general, con el objetivo de ofrecer un espacio de música y encuentro familiar.