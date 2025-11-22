Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Conciertos

"La mega parranda navideña" llega este domingo a la explanada del Faro a Colón

La cartelera la componen Wason Brazobán, Luis Miguel Del Amargue, Jandy Ventura, Omega, Steffany Constanza y Chimbala.

"La mega parranda navideña" se montará en la explanada del Faro a Colón, este domingo 23 de noviembre 2025.

"La mega parranda navideña" se montará en la explanada del Faro a Colón, este domingo 23 de noviembre 2025.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo

"La mega parranda navideña" tendrá su parada musical este domingo 23 en la explanada del Monumento del Faro a Colón, a partir de las 5:00 de la tarde.

El evento contará con la participación de los populares artistas Wason Brazobán, Luis Miguel Del Amargue, Jandy Ventura, Omega, Steffany Constanza y Chimbala.

La presentación musical se desarrollará en un escenario equipado con tecnología hidráulica y equipos de sonido. 

El repertorio incluirá géneros como merengue, bachata y fusiones urbanas.

La actividad, que cuenta con el respaldo del presidente Luis Abinader y de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), incluirá la entrega de cenas navideñas a los asistentes. 

Este evento marca el inicio de la Plataforma 360, un programa diseñado para distribuir cenas navideñas en diferentes puntos del país.

La Mega Parranda Navideña, bajo la producción del empresario artístico Luis Medrano, es un evento gratuito dirigido al público general, con el objetivo de ofrecer un espacio de música y encuentro familiar.

Tags relacionados