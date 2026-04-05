Los microdramas, un fenómeno millonario que se apropia de la pantalla del celular

Un trayecto rutinario en metro al final de la jornada es el mejor termómetro para medir cómo han cambiado nuestros hábitos: hace apenas cinco años, lo habitual era ver a los pasajeros aprovechando ese “tiempo muerto” para abrir Netflix en sus teléfonos y disfrutar de, al menos, la mitad de un episodio de cuarenta minutos.

Hoy, esa estampa cotidiana está dando paso a un escenario muy distinto: los teléfonos no se giran a posición horizontal para ver un vídeo largo, sino que se mantienen en su habitual verticalidad para consumir otro tipo de contenidos.

Y es que el público actual ya no parece tan dispuesto a comprometerse con tramas de largo desarrollo durante sus desplazamientos. En su lugar, se inclina por aplicaciones diseñadas exclusivamente para consumir historias cortas rodadas en formato vertical: Bienvenidos al meteórico ascenso del microdrama.

Una respuesta a la falta de atención.

Pero, ¿en qué consiste exactamente esta nueva tendencia? El microdrama se define como una producción de ficción profesional, pero construida bajo unas reglas narrativas inéditas: episodios que apenas duran entre 60 y 90 segundos, rodados íntegramente en formato vertical con una relación de aspecto de 9:16 y que buscan captar rápidamente la atención.

Solo deslizando por la pantalla pueden encontrarse episodios de distintas series cortas en formato vertical. Foto: Cottonbro Studio (Pexels).EFE

Porque ese activo, la atención, es un valor en crisis. La disminución de la misma en la sociedad actual es una realidad innegable a la que la industria del entretenimiento ha tenido que adaptarse. Y, para una generación educada en la gramática visual de TikTok o Instagram, el modelo televisivo convencional puede percibirse como un esfuerzo excesivo.

En este contexto, el microdrama surge como una respuesta comercial directa frente a la búsqueda de estímulos inmediatos. Estas historias se dividen en temporadas que pueden abarcar desde los 20 hasta los 100 episodios, permitiendo un consumo rápido y fragmentado en cualquier pequeño momento del día.

Y, dado que la pantalla de un teléfono no permite grandes alardes paisajísticos o planos contemplativos, la expresividad facial es la que dicta el ritmo y no hay margen para la pausa: el conflicto debe estallar visualmente en los primeros tres segundos para asegurar que el espectador no deslice el dedo hacia otro contenido.

Además, cada episodio debe culminar en un “cliffhanger”, ese punto de máxima tensión que deja la trama en suspenso. Sin tiempo para el aburrimiento, la única respuesta lógica del usuario es deslizar la pantalla para descubrir, de inmediato, el desenlace en la siguiente entrega.

Y parece que funciona. Porque, según un análisis de la consultora Omdia, en la actualidad, los usuarios en Estados Unidos dedican más tiempo diario a las aplicaciones de microdramas que a gigantes consolidados como Netflix, Disney+ o Prime Video cuando consumen contenido a través de sus dispositivos móviles.

De Asia al mundo entero.

Lo que comenzó como una tendencia curiosa en las redes sociales asiáticas se ha consolidado hoy como una de las industrias más rentables de la década. El epicentro de este fenómeno fue China, donde la pandemia actuó como el laboratorio perfecto para el despegue de los microdramas, conocidos allí como “duanju”.

La magnitud de este crecimiento se puede medir en cifras. Un informe de mercado publicado por World Screen desveló que los ingresos generados por los microdramas en el gigante asiático escalaron hasta los 7.000 millones de dólares en 2024, logrando superar la recaudación total de las salas de cine en todo el país.

Tiktok es la plataforma principal en la que se anuncian las aplicaciones de microdramas. Foto: Greenwish (Pexels).EFE

Pero la onda expansiva de este éxito no se ha quedado en las fronteras de Asia. El interés global por estas producciones breves no deja de crecer y se estima que los ingresos mundiales del sector alcanzaron los 11.000 millones de dólares en 2025, según Digiday.

El nombre que hoy lidera este sector en Occidente es ReelShort. Con sede en California y el sólido respaldo del conglomerado chino COL Group, en 2025 logró colocar momentáneamente a TikTok en el listado de aplicaciones de entretenimiento más descargadas de Apple.

Además, según datos de Sensor Tower para marzo de 2025, ReelShort ha logrado amasar unos ingresos globales acumulados de 490 millones de dólares a través de su aplicación. Su rival directo, DramaBox, se sitúa cerca con 450 millones de dólares en el mismo periodo.

Este modelo de negocio traslada la mecánica de los videojuegos móviles al corazón de la ficción. A diferencia del “streaming” convencional, basado en una cuota fija mensual que otorga acceso ilimitado, el éxito de los microdramas se apoya en el sistema de las, valga la redundancia, microtransacciones.

Un “target” muy definido.

Así, los primeros tres o cinco episodios se ofrecen de forma gratuita como un anzuelo narrativo. Sin embargo, una vez que el espectador queda atrapado por la trama, se encuentra con el muro de pago: debe adquirir monedas virtuales dentro de la aplicación que le permitan ir desbloqueando las siguientes entregas.

Esta modalidad de pago por uso arroja una comparativa de costes realmente sorprendente. Finalizar el visionado de una sola serie completa puede suponer para el usuario un desembolso de entre 20 y 40 dólares.

En la práctica, esto se traduce en una paradoja económica: un espectador fiel puede llegar a invertir en apenas unos días lo mismo que le costaría financiar un año entero de suscripción a una plataforma como Netflix.

Ante estos datos, surge una pregunta inevitable: ¿quién compone el grueso de este mercado? El perfil demográfico, de acuerdo con World Screen, se compone principalmente de mujeres residentes en entornos urbanos, con un poder adquisitivo medio y edades comprendidas entre los 30 y los 60 años.

A su vez, la fabricación de estas ficciones verticales funciona como una maquinaria de precisión donde los presupuestos por temporada suelen oscilar entre los 50.000 y los 250.000 dólares.

El factor tiempo también es crítico: una producción completa puede quedar finiquitada en apenas una semana, lo que somete a los elencos y a los equipos técnicos a jornadas de rodaje extenuantes para cumplir con los plazos.

Creatividad al servicio de la atención.

En el apartado creativo, los guiones dejan poco margen a la improvisación. Tramas de venganzas meticulosas, matrimonios por contrato, seres sobrenaturales como hombres lobo o el recurrente mendigo que resulta ser un multimillonario oculto forman parte del catálogo habitual.

Al despojar a la narrativa de todo artificio para quedarse con su esencia más magnética (el gancho inicial, el conflicto y un suspense que se resuelve en poco más de un minuto) la industria ha dado con la fórmula para cobrar un peaje directo a nuestra atención.

Y ante el éxito de esta fórmula, los estudios, productores e inversores de Hollywood, que en un principio contemplaban este fenómeno con cierta distancia, han dado un giro a su estrategia.

Las mujeres a partir de 30 años son el público objetivo de este tipo de entretenimiento vertical de origen asiático. Foto: Danang Wicaksono (Pexels).EFE

Así lo analiza Bogdan Nesvit, cofundador y co-CEO de Holywater, una de estas productoras de vídeo vertical: “Para que se vuelva convencional, necesitamos atraer al público estadounidense. Por eso nos asociamos con Hollywood”, dijo para The Wrap.

Estamos, pues, en una era en la que las industrias compiten por los tramos más codiciados de nuestra vida digital: esos instantes de pausa en los que, ahora más que nunca, el microdrama lucha por adueñarse de nuestro tiempo frente a la pantalla.