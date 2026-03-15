Premios Óscar 2026

8:28pm Mejor guion adaptado La estuilla es para Paul Thomas Anderson por "Una batalla tras otra".

​

​“Escribí esta película para mis hijos para decir perdón por el desorden que dejamos en el mundo que les estamos heredando, pero espero que ellos sean la generación que traiga más sentido común y decencia”, expresó el cineasta.

8:25pm Mejor actor de reparto Sean Penn ganó el premio por su actuación en 'Una batalla tras otra'.



El actor no estuvo presente en la ceremonia.

8:16pm Empate en categoría Mejor cortometraje de acción real En un empate 'The Singers' y 'Two People Exchangeing Saliva' ganaron la estatuilla del Óscar.



“Two People Exchangeing Saliva”.“¡Gracias a la Academia por apoyar una película que es extraña, que es queer y que fue realizada mayoritariamente por mujeres!”, dijo Natalie Musteata sobre “Two People Exchangeing Saliva”.



Mientras que el director de "The Singers" dijo que el cortometrajes es “una historia sencilla sobre el poder de la música y el arte para unirnos en un momento en que vivimos en un mundo cada vez más aislado”.​

7:58pm Primer premio a Mejor Dirección de Casting La ganadora fue Cassandra Kulukundis por la cinta "Una batalla tras otra". Esta categoría se estrenó en la edición de este año.

​

​“Se lo dedico a ustedes y a los directores de casting que nunca tuvieron la oportunidad de subir aquí, que ni siquiera tuvieron la oportunidad de que su nombre apareciera en la película”, dijo Kulukundis.

7:55pm Mejor maquillaje y peinado Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey ganaron la estatuilla por "Frankenstein"

7:54pm Mejor diseño de vestuario La estatuilla va para Kate Hawley por "Frankenstein".

7:49pm Presentación del tema de la cinta nominada "Sinners" Miles Caton y Raphael Saadiq interpretaron "I Lied to You", la canción original nominada de "Sinners". Les acompaña en el escenario un grupo de artistas, entre ellos Misty Copeland, Eric Gales, Buddy Guy, Brittany Howard, Christone "Kingfish" Ingram, Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush, Shaboozey y Alice Smith.

7:40pm Mejor cortometraje animado La producción canadiense "The Girl Who Cried Pearls" gana el Óscar a Mejor cortometraje animado.

7:36pm Mejor película animada La película "K‑Pop Demon Hunters" se llevó estatuilla a Mrjor película animada y su Maggie Kang fue la encargada de recoger la estatuilla.