Jessie Buckley gana el Oscar a la mejor actriz por su interpretación en 'Hamnet'

Jessie Buckley ganó su primer Oscar el domingo por su actuación en "Hamnet" , que provocó que casi todos los que la vieron derramaran una caja de pañuelos.

El premio a la mejor actriz fue para Buckley, nominada por segunda vez, por su papel de Agnes, la esposa de William Shakespeare, en el drama dirigido por Chloé Zhao.

Buckley estalló en carcajadas antes de comenzar su discurso, diciendo: "Esto es realmente algo".

“Hoy es el Día de la Madre en el Reino Unido, así que me gustaría dedicar esto al hermoso caos del corazón de una madre”, dijo. “Todas venimos de un linaje de mujeres que siguen creando contra viento y marea. Gracias por reconocerme en este papel”.

Buckley, de nacionalidad irlandesa, había arrasado en la temporada de premios previa a la ceremonia, ganando en su categoría en los Critics' Choice Awards, los Globos de Oro, los BAFTA y los Actor Awards. Es la primera artista irlandesa en ganar un Óscar a la mejor actriz.

Buckley, una de las favoritas en la categoría, fue nominada junto a las debutantes Rose Byrne por “If I Had Legs I'd Kick You” y Renate Reinsve por “Sentimental Value”. La dos veces ganadora Emma Stone también fue nominada por “Bugonia”, al igual que la dos veces nominada Kate Hudson por “Song Sung Blue”.

“Hamnet”, adaptación de la premiada novela histórica de Maggie O'Farrell de 2020, dramatiza la misteriosa vida privada del célebre dramaturgo y poeta Shakespeare y su esposa Anne Hathaway (también conocida como Agnes). La trama gira en torno a la muerte de su hijo de 11 años, Hamnet, y el profundo dolor que le siguió.

El también actor irlandés Paul Mescal interpreta a William en una historia que imagina una conexión entre la trágica muerte de Hamnet y el nacimiento de la que muchos consideran la mayor tragedia de Shakespeare, "Hamlet". (Ambos nombres eran prácticamente intercambiables en Inglaterra durante el siglo XVI).

La película se ganó la reputación de conmover hasta las lágrimas al público , en gran parte gracias a la intensidad de la interpretación de Buckley. Anteriormente, fue nominada al Óscar a la mejor actriz de reparto por su papel en la película de 2021, "La hija perdida".

El drama recibió ocho nominaciones al Oscar, incluyendo las de mejor director, mejor guion adaptado y mejor película.