Oscar, ¿cómo se vota para elegir la Mejor película?

Durante décadas el Oscar se lo llevaba la película que obtuviera una mayoría simple de votos. Pero en la actualidad la estatuilla a la Mejor película se elige mediante un sistema matemático llamado "Voto preferencial".

Un método que privilegia el consenso entre los más de 10 mil miembros de la Academia de los Oscar con derecho a voto.

Hollywood adoptó este voto preferencial para corregir un desequilibrio. En 2009, el número de aspirantes a la Mejor película pasó de cinco a 10. Había más cintas candidatas, sin embargo, una película podía ganar el Oscar con muy pocos votos si obtenía una mayoría simple.

Con el voto preferencial, cada uno de los miembros de la Academia recibe una boleta donde debe ordenar las 10 cintas nominadas por preferencia, de la que más a la que menos le gustó.

Comienza entonces un proceso por fases de descarte: si en la primera ronda, una cinta obtiene la mayoría absoluta, automáticamente es declarada ganadora. En caso contrario, la cinta menos votada en el puesto número 1 es eliminada, pero sus votos no se pierden, sino que pasan a las películas que siguen compitiendo.

Esto se repite hasta que una película obtenga el 50% de los votos más uno. Todo el proceso es manejado por la empresa auditora PricewaterhouseCoopers.

Con este sistema, la cinta que se lleva el Oscar no es forzosamente la mejor ni la más creativa, sino la suscitó menos discrepancias entre los miembros de la Academia.