Kristen Stewart compra el histórico Teatro Highland de Los Ángeles

La actriz Kristen Stewart ha comprado el Teatro Highland, un cine histórico de Los Ángeles, ubicado en el barrio de Highland Park, según confirma la propia actriz en un vídeo de la revista de decoración Architectural Digest.

El Teatro Highland, inaugurado en 1925, fue un lugar emblemático del barrio hasta su cierre en 2024 y ha sido escenario de numerosas películas y series. La revista de decoración dedica un reportaje fotográfico y una entrevista a la actriz en su edición de marzo.

"No me di cuenta de que buscaba un teatro hasta que vi este lugar. Fue como si sonara un disparo y empezara la carrera. Corrí hacia él con todas mis fuerzas", señala la actriz a la revista.

"Me fascinan los teatros antiguos y deteriorados", asegura.

"Todo lo que ya está aquí es precioso. Solo necesita que lo cuiden -añadió-. Es decir, el lugar se está cayendo a pedazos. Definitivamente necesitamos mucha ayuda, pero vale la pena". El teatro requiere una renovación exhaustiva.

El objetivo de la actriz es convertir el cine en un espacio para toda la comunidad, en una era marcada por el consumo de cine en plataformas. "La gente ve películas en sus tabletas y televisores, y probablemente viendo un par de cosas a la vez", explica.

"Es una oportunidad para crear un espacio donde reunirnos, planificar y soñar juntos... Queremos que sea un evento familiar, algo para la comunidad. No es solo para cinéfilos pretenciosos de Hollywood. Lo veo como un antídoto contra toda la basura corporativa, un lugar que aleja la cultura cinematográfica de la simple compraventa".

Según señala Variety, este es el único cine que existe en el barrio de Highland Park, pero muy cerca, en el barrio de Eagle Rock, se encuentra el cine Vidiots y el Teatro Vista, propiedad de Quentin Tarantino está cerca, en Silver Lake.

"Hay muchísimos detalles hermosos que necesitan ser restaurados. Creo que hay una manera de revivir el edificio de una manera que refleje su historia, pero que también aporte algo nuevo al barrio y a toda la comunidad cinematográfica de Los Ángeles. Ese es el objetivo: nuevas ideas", explica la actriz.