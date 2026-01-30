Milly tras ver su película: "Me conmovió mucho ver a Juan Carlos en la personificación de mi esposo"

Milly Quezada estaba presente en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en donde se estrenó la película sobre su vida, "Milly, la reina del merengue", en la noche inaugural del Festival de Cine Global Santo Domingo.

Luego de la proyección, la veterana merenguera confió al LISTÍN DIARIO que el momento que más le conmovió de la historia fue la interpretación de Juan Carlos Pichardo haciendo de su difunto esposo y manager, Rafael Vásquez, fallecido en 1996, hace justo 30 años.

“Todavía estoy temblando de la emoción, me conmovió mucho ver a Juan Carlos en la personificación de mi esposo, simplemente con los testimonios verbales lo retrató tan bien, y ese momento de decirle adiós", expresó emocionada.

Luego agregó: "También cuando Sandy canta la canción 'Cuando no estás" junto al grupo, fue realmente muy emocionante para mí, porque fueron tiempos difíciles. Qué bueno que la película terminó con un anota alta, quizás por eso tiemblo por dentro porque fue como a volver a vivirlo".

Otra valoración que tiene la artista sobre la cinta es que dice que queda como un homenaje a su hermano Rafaelito Quezada, trompetista y arreglista de la orquesta, quien falleció en 2019.

Él fue más que un hermano para la artista y siempre lo definió como su cómplice y confidente. Así se aprecia en la cinta en papel muy bien llevado por el actor Raidher Díaz.

Para Milly es más que un privilegio ver su historia contada a través del celuloide. Lamentó que artistas como Johnny Ventura fallecieron sin ver ese sueño cumplido. “Primero dar gracias a Dios, luego a Leticia Tonos, a los auspiciadores y a Funglode por este gran privilegio”.

DE LA HISTORIA

Leticia Tonos supo hilvanar con hilos de oro una historia musical que recrea la vida de la artista dominicana Milly Quezada, que es contada en las diferentes etapas de la merenguera, expuesta en distintos tiempos en la pantalla y que le llevó tres años de trabajo.

“Fue un proceso largo, pero bellísimo porque todo comenzó con una conversación con Milly Quezada y esa conversación fue creciendo, fue convirtiéndose en guion, Milly estuvo involucrada en todo momento, ella se leyó todas las versiones del guion, daba sugerencias bellísimas, tuvo la valentía de hablar de sus fortalezas, pero también de sus debilidades. Para mí habla mucho de la calidad de Milly como ser humano”, adelantó Tonos sobre el desarrollo de la filmación de la cinta.

“Milly, reina del merengue” retrata, con exquisita tesitura, un relato que nos lleva por momentos que marcaron la vida de la artista, desde su niñez, tiempos de la guerra civil (1965) viviendo en la pobreza y bajo un constante peligro, a discurrir por la época del nacimiento de una artista (década de los 70) y una orquesta de merengue, “Milly, Jocelyn y los vecinos”, que rompió esquemas, al tener al frente a una mujer interpretando merengue, finalmente la etapa más difícil de su vida, la muerte de su esposo Rafael Vásquez, personificado por Juan Carlos Pichardo Jr. y el descenso y renovación de su carrera artística.

Leticia Tonos llevó muy bien las historias de amor tanto de Milly (Sandy Hernández) con su esposo Rafael, quien era el manager de la agrupación, y su hermana Jocelyn Quesada (Cindy Galán) y su esposo el extinto saxofonista Fausto Arias (Raymond Moreta), aquí las canciones llegaban para completar las escenas en donde amor se hacía presente y los conflictos terminaban resueltos a ritmo de merengue.

Fue una narración que nos llevó por la historia dominicana, por los procesos de superación de muchos emigrantes que aprendieron hacer vida de nuevo en el Washington Heights de los años setenta. Un camino que nos mostró el movimiento y los cambios en el negocio del entretenimiento, especialmente en el merengue.

Con personificaciones de todos los actores y locaciones que nos transportaron, al instante, a los distintos períodos por donde transcurre la cinta.

En “Milly, la reina del merengue”, la artista tiene en “Nicole Padrón” a una Milly de niña, que nos muestra los sueños y la ferviente admiración por la música, mientras que de adulta, personificada por Sandy Hernández, tiene a una Milly valiente, dispuesta a “comerse el mundo” y dejar a un lado las ancestrales tradiciones, que obligaban a la mujer a disminuirse un objeto intrascendente.

La Milly de los 70, es una joven que ama la música, estudia, se gradúa de periodismo, enfrenta a su padre y lucha por sus sueños de convertirse en una gran artista.

Es una mujer que encuentra el amor y forma una familia, con un esposo que la lleva de la mano al escenario. Una madre de tres hijos, por los que llora en cada partida de las giras. Una Milly que ve morir a su esposo y derrumbarse en lo más profundo de ser, ve diluir su carrera y cae al punto más bajo, que es pensar atentar contra su vida.

Aquí la cinta mostrada con la más absoluta sinceridad nos cuenta crudas realidades como el vicio de las drogas que casi hunde a su hermano Martín, y que es llevado a la iglesia por su hermana Jocelyn, en donde inicia una nueva vida. Martín consintió que su historia fuera contada tal cual como un motivo de resiliencia. Martín es interpretado por Carasaf Sánchez.

Otras actuaciones destacables son las de Jalsen Santana como “Don Rafael”; Cindy Galán hace de Jocelyn Quezada; Marissabel Marte encarna a Doña Australia Quezada, madre de Milly; Raymond Moreta se transforma en Fausto Arias y Gracielina Olivero es doña Edelmira Gómez, la abuela.