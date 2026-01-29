Cuando la música y el cine se encuentran: Milly Quezada y la inauguración del Festival de Cine de SD

El ritmo, movimiento y sabor sacudieron anoche las paredes del Teatro Nacional Eduardo Brito al son del merengue en un espacio que reunió a distintas figuras del espectáculo para celebrar el cine de identidad.

Milly Quezada, “La Reina del Merengue”, fue la estrella del acto inaugural durante la décimo octava entrega del Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD), al acaparar miradas y flashes con el estreno de la película inspirada en su vida, 'Milly, Reina del Merengue'.

La cinta, bajo la dirección y talento de Leticia Tonos, representa el primer musical del país llevado a la gran pantalla y narra la vida de Milagros del Rosario (Milly Quezada), quien pisa territorio estadounidense apenas siendo menor de edad.

Llegada de Milly Quezada al Teatro NacionalJorge Martinez/LD

Con el objetivo de escapar de la guerra civil dominicana, su llegada a Washington Heights en los años setenta, en pleno auge del Latin Boom, fue el punto de partida ineludible para su proceso de búsqueda personal y marcó significativamente lo que hoy se conoce sobre ella.

“Hay reinas que no necesitan corona, pues su reinado es su legado”, fue la frase utilizada durante la jornada para rendir tributo a la exponente musical, quien además estuvo acompañada de su hermana Jocelyn, con quien formó su primera agrupación Milly, Jocelyn y Los Vecinos, y compartieron un momento conmovedor colmado de complicidad tras subir al escenario.

Abrazo entre Milly y su hermana JocelynJorge Martinez/LD

El pasaje más sentido de la gala fue el homenaje a las personalidades del arte y la cultura fallecidas en 2025: el director de cine dominicano Agliberto Meléndez, conocido por su trabajo en Un Pasaje de Ida; el director y escritor René Fortunato, conocido por Bosch: Presidente en la frontera imperial; el cantautor dominicano Cheo Zorrilla, creador de canciones como Apocalipsis y Al nacer cada enero; y la dedicación al exministro de Cultura José Rafael Lantigua, quien además se desempeñó como director de la revista Global, miembro del Consejo Directivo de FUNGLODE y director de su Centro de Estudios de la Cultura.

Inauguración del Festival de Cine Global de Santo DomingoJorge Martinez/LD

Entre lágrimas, al subir al escenario los familiares de estas destacadas figuras, una vez mencionados sus nombres, el reconocimiento a su trabajo fue un instante cargado de respeto, orgullo, dignidad y solemnidad.

La actividad convocó a celebridades en roles protagónicos, incluyendo a Sandy Hernández, quien brilló al encarnar a Milly; Juan Carlos Pichardo Jr., como Rafael Vásquez, el difunto esposo de la protagonista; Cindy Galán en el papel de su hermana Jocelyn; Raidher Díaz como su hermano mayor Rafaelito; y Carasaf Sánchez interpretando a Martín, el menor. Cada actuación fue recibida con entusiasmo y aplausos por el público.

Sandy Hernández, actriz que hace de Milly en la peliculaJorge Martinez/LD

También se presentaron importantes figuras del entretenimiento, como el director de cine José María Cabral, el cantautor Pavel Núñez y la actriz y comediante Cheddy García, entre otros invitados que aportaron relevancia al evento.

La cabeza del encuentro fue el expresidente Leonel Fernández, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), y contó con el apoyo de Caribbean Cinemas, empresa que facilitó las salas de cine de Galería 360 para la proyección de películas y documentales a lo largo de todo el desarrollo del festival.

Durante su discurso el director ejecutivo del Festival de Cine Global de Santo Domingo, Omar de la Cruz, destacó que el cine va más allá de la pantalla: activa la memoria, despierta la emoción y reafirma que la cultura no es un adorno, sino una fuerza estructural de la nación. Subrayó que el festival nació como una apuesta a pensar el cine dominicano en clave global, con identidad y proyección de futuro, y que, a casi dos décadas de su creación, ha contribuido a consolidar la industria local mediante visibilidad, diálogo y oportunidades.

Omar de la Cruz, director ejecutivo del festivalJorge Martinez/LD

Además, el empresario Robert Carrady recibió un reconocimiento especial al recibir el Premio Francisco Palau, quien transformado la industria cinematográfica de República Dominicana y de la región, acercando el cine a miles de personas.

En este encuentro se proyectó el cortometraje Platanero, dirigido por Juan Frank Hernández y seleccionado para el Festival de Sundance 2025, una obra que aborda la identidad y la migración desde una perspectiva dominico-canadiense.

Hungría es el país invitado de honor para la celebración, con una muestra de cine clásico y contemporáneo, y la programación cuenta con la participación especial de la reconocida escritora dominico-estadounidense Julia Álvarez, cuya agenda incluye una visita institucional a FUNGLODE y la proyección del documental Julia Álvarez: una vida reimaginada, acompañada de un conversatorio sobre su infancia, exilio, obra y legado.

Las fechas del festival van del 27 de enero al 4 de febrero de 2026, concluyendo con su acto oficial de clausura.