La película “Milly, la reina del merengue” dará apertura al Festival de Cine Global este miércoles

El Festival de Cine Global de Santo Domingo se inaugura este miércoles 28 de enero en el Teatro Nacional Eduardo Brito, dando inicio a su décimo octava edición, que se celebrará del 28 de enero al 4 de febrero de 2026 con una amplia y diversa programación internacional.

La noche inaugural incluirá el estreno mundial de la película “Milly, la reina del merengue”, dirigida por Leticia Tonos, en la sala principal del Teatro Nacional. El Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD) reafirma en esta edición su vocación internacional y su compromiso con el cine como herramienta de reflexión cultural, memoria histórica y diálogo entre naciones.

Esta edición tendrá como figura central a la reconocida escritora dominico-estadounidense Julia Álvarez y contará con el estreno mundial de “Milly, la reina del merengue” como acto inaugural.

Omar de la Cruz, director ejecutivo del festival destacó que edición, que coincide con la culminación del 25 aniversario de FUNGLODE y marca el inicio del camino hacia las dos décadas del FCGSD, que se celebrarán plenamente en enero de 2028.

Omar de la Cruz destacó el rol de Caribbean Cinemas, empresa con la que se estableció una alianza estratégica el pasado año, con el objetivo de que el público, los invitados y los protagonistas disfruten de una programación atractiva y de calidad.

Julia Álvarez, participación destacada

El director del FCGSD informó que el festival contará con la participación especial de Julia Álvarez, una de las voces literarias más influyentes de la diáspora latinoamericana. Su agenda incluye una visita institucional a FUNGLODE y la proyección del documental Julia Álvarez: una vida reimaginada, acompañada de un conversatorio que abordará su infancia en Santo Domingo, el exilio, su obra y su legado, con énfasis en temas como identidad, memoria y pertenencia cultural.

La presentación del documental Julia Álvarez: A Life Reimagined se realiza con la colaboración de La Nave Post Lab y tendrá su proyección el 30 de enero en las salas de Caribbean Cinemas de Galería 360.

Julia Álvarez: una vida reimaginada es un documental sobre la vida y obra de una de las escritoras latinas más celebradas e influyentes de América. El filme fue estrenado en septiembre de 2024 en PBS, pbs.org/americanmasters y la aplicación PBS App, en honor al Mes de la Herencia Hispana.

Producido y dirigido por Adriana Bosch, Julia Álvarez: A Life Reimagined (Una vida reimaginada) incluye extensas entrevistas con Álvarez, su familia y destacados literatos contemporáneos. La película documental forma parte de la cartelera del Festival de Cine Global y es una colaboración de La Nave Post Lab, empresa cinematográfica dirigida por los productores Omar Hasbún y Tita Hasbún. La proyección contará con la presencia especial de la reconocida escritora Julia Álvarez, junto a la cineasta Adriana Bosch.

Noche inaugural y tributos

La película Milly, la reina del merengue, dirigida por Leticia Tonos, será la obra inaugural del festival, con estreno mundial en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito. El musical narra la vida de Milly Quezada, quien emigró siendo muy joven a Estados Unidos para escapar de la guerra civil dominicana y encontró en la música un camino de afirmación personal y cultural en el Washington Heights de los años setenta.

La cinta combina el retrato de su carrera artística con su historia íntima, abordando la memoria, la identidad y la resiliencia. En este mismo acto inaugural, el festival rendirá tributo a Cecilia García, por su trayectoria en teatro, cine y música, y a Milly Quezada, por su contribución sostenida a la proyección internacional del merengue.

Durante la noche inaugural también será proyectado el cortometraje "Platanero", dirigido por Juan Frank Hernández, seleccionado para el Festival de Sundance 2025. La obra ofrece una mirada crítica e irónica a la identidad y la migración, y es fruto de una colaboración entre República Dominicana y Canadá.

Hungría, país invitado de honor

En esta edición, Hungría será el país invitado de honor. La muestra incluirá obras clásicas y contemporáneas del cine húngaro, reafirmando el compromiso del FCGSD con el intercambio cultural entre Europa y el Caribe.

Reconocimientos

El festival rendirá homenaje a personalidades cuya labor ha marcado el cine, la cultura y la cooperación internacional, entre ellas José Rafael Lantigua, Agliberto Meléndez, René Fortunato, Cecilia García, Milly Quezada, Brigitte Veyne y Robert Carrady, presidente de Caribbean Cinemas, quien recibirá el Premio Camilo Carrau 2026.

Formación, industria y competencias

La edición 2026 incorpora el curso internacional Pensar la obra en clave de producto: marketing de desarrollo y estrategia comercial, impartido por la ESCAC en alianza con FUNGLODE, IGLOBAL y DGCINE. El festival contará además con seis competencias internacionales en las áreas de ópera prima, animación, documental y cortometraje.

Presencia diplomática internacional

El Festival de Cine Global de Santo Domingo 2026 contará con la participación de Robin S. Bernstein, exembajadora de Estados Unidos en la República Dominicana. Bernstein participará en la proyección del documental They Called Us Trujillo’s Jews, seguida de un conversatorio abierto al público en Galería 360.

El festival concluirá el miércoles 4 de febrero con el acto oficial de clausura.

Acerca de Julia Álvarez

La poeta y novelista dominicana-estadounidense Julia Álvarez emergió en la escena literaria en los años 90 y abrió el camino a toda una generación de autores latinos. Su novela semiautobiográfica How the García Girls Lost Their Accents fue publicada en 1991, seguida por In the Time of the Butterflies en 1994, obra que vendió más de un millón de copias y dio a conocer al mundo las atrocidades cometidas por el régimen del dictador Rafael Trujillo.

La obra de Álvarez abarca múltiples géneros y audiencias. Incluye tres libros de no ficción, tres colecciones de poemas, once libros para niños y jóvenes adultos y siete novelas literarias. Este nuevo documental revela su extraordinaria travesía desde su infancia en la República Dominicana, su vida en el exilio en la ciudad de Nueva York y su brillante carrera literaria, que no muestra señales de detenerse. Recientemente, a los 74 años, publicó la aclamada novela The Cemetery of Untold Stories.

“Estamos encantados de que, junto a la productora del documental Adriana Bosch, podamos presentar en el FCGSD 2026 la historia de una de las escritoras latinas más influyentes de nuestro tiempo. La poesía y las novelas de Álvarez ofrecen una perspectiva única sobre la mezcla de sus dos culturas, la estadounidense y la dominicana, y están entre las mejores obras que se han escrito sobre la experiencia de los inmigrantes latinos en los Estados Unidos”, comentó Adriana Bosch.

La cineasta agregó: “En nuestra película, la poeta dominicana Elizabeth Acevedo presenta a Julia diciendo que Álvarez merece estar en el Mount Rushmore de las escritoras latinas, junto a Isabel Allende y Sandra Cisneros. Ella fue pionera en la creación de una nueva literatura que ha reinventado el concepto de lo mainstream en la cultura estadounidense y nos recuerda la famosa cita de Langston Hughes: ‘Yo también canto América’”.

Acerca de Adriana Bosch

Adriana Bosch es una documentalista independiente con más de 40 años de experiencia. Fue productora de la serie Latino Americans (2013) y de Latin Music USA (2009) para PBS. Ha producido y escrito varias películas para la serie American Experience, incluyendo Reagan, Jimmy Carter, IKE y Ulysses S. Grant.

También produjo y escribió documentales sobre la familia Rockefeller, Fidel Castro, el científico cubano Carlos Finlay, American Comandante, sobre el mercenario estadounidense William Morgan, y Letters to Eloisa, sobre el escritor cubano José Lezama Lima. Sus trabajos han recibido dos premios Peabody, un Emmy, un Silver Hugo y un Premio Erik Barnouw. Nacida en Cuba, Bosch posee un doctorado en Asuntos Internacionales por la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad de Tufts.