Razzies: Estos son los nominados a "lo peor del cine" de 2025

Este jueves 22 de enero se darán a conocer las nominaciones a los premios Oscar pero, como cada año, antes de eso han salido a la luz las nominaciones de los conocidos como anti-Oscar. Así, en su 46.º edición, los Razzie o Golden Raspberry Awards, que anunciarán sus ganadores el próximo 14 de marzo, han señalado lo peor del cine de este 2025.

Tienen el dudoso honor de liderar la lista de estas peculiares nominaciones Blancanieves, remake en imagen real del clásico de Disney protagonizado por Rachel Zegler, y La guerra de los mundos, cinta dirigida por Rich Lee y protagonizada por Ice Cube, que se basa en la conocida novela homónima de H. G. Wells. Aparte de optar al reconocimiento a peor película, ambos filmes cuentan además con otras cinco candidaturas.

Tampoco se queda corta con sus cinco nominaciones Hurry Up Tomorrow, película en la que Abel Makkonen Tesfaye, alias The Weeknd, encarna a un músico atormentado, una interpretación que le ha valido al cantante competir a peor actor con nombres como Dave Bautista, Jared Leto, Scott Eastwood o el ya mencionado Ice Cube. Además, The Weeknd y su "colosal ego" están nominados a peor combo en pantalla.

Por su parte, aquellas consideradas para el reconocimiento de peor actriz son Ariana DeBose por Este amor sí que duele, Milla Jovovich por Tierras perdidas, Natalie Portman por La fuente de la eterna juventud, Rebel Wilson por Boda letal y Michelle Yeoh por Star Trek: Sección 31.

Esta es la lista completa de nominados a los Razzies 2025:

PEOR PELÍCULA

Estado eléctrico

Hurry Up Tomorrow

Blancanieves

Star Trek: Sección 31

La guerra de los mundos

PEOR ACTOR

Dave Bautista / Tierras perdidas

Ice Cube / La guerra de los mundos

Scott Eastwood / Doble espionaje

Jared Leto / TRON: Ares

Abel 'The Weeknd' Tesfaye / Hurry Up Tomorrow

PEOR ACTRIZ

Ariana DeBose / Este amor sí que duele

Milla Jovovich / Tierras perdidas

Natalie Portman / La fuente de la eterna juventud

Rebel Wilson / Boda letal

Michelle Yeoh / Star Trek: Sección 31

PEOR REMAKE O SECUELA

Sé lo que hicisteis el último verano

Five Nights at Freddy's 2

Pitufos

Blancanieves

La guerra de los mundos

PEOR ACTRIZ DE REPARTO

Anna Chlumsky / Boda letal

Ema Horvath / Strangers: Capítulo 2

Scarlet Rose Stallone / Pistoleros

Kacey Rohl / Star Trek: Sección 31

Isis Valverde / Doble espionaje

PEOR ACTOR DE REPARTO

Los siete enanitos / Blancanieves

Nicolas Cage / Pistoleros

Stephen Dorff / Boda letal

Greg Kinnear / Off the Grid

Sylvester Stallone / Doble espionaje

PEOR COMBO EN PANTALLA

Los siete enanitos / Blancanieves

James Corden y Rihanna / Pitufos

Ice Cube y su cámara zoom / La guerra de los mundos

Robert DeNiro y Robert DeNiro (como Frank y Vito) / The Alto Knights

The Weeknd y su colosal ego / Hurry Up Tomorrow

PEOR DIRECTOR

Rich Lee / La Guerra de los mundos

Olatunde Osunsanmi / Star Trek: Sección 31

Los hermanos Russo / Estado eléctrico

Trey Edward Shults / Hurry Up Tomorrow

Marc Webb / Blancanieves

PEOR GUION

Estado eléctrico

Hurry Up Tomorrow

Blancanieves

Star Trek: Sección 31

La guerra de los mundos