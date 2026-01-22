cine
Razzies: Estos son los nominados a "lo peor del cine" de 2025
Los ganadores se anunciarán el próximo 14 de marzo
Este jueves 22 de enero se darán a conocer las nominaciones a los premios Oscar pero, como cada año, antes de eso han salido a la luz las nominaciones de los conocidos como anti-Oscar. Así, en su 46.º edición, los Razzie o Golden Raspberry Awards, que anunciarán sus ganadores el próximo 14 de marzo, han señalado lo peor del cine de este 2025.
Tienen el dudoso honor de liderar la lista de estas peculiares nominaciones Blancanieves, remake en imagen real del clásico de Disney protagonizado por Rachel Zegler, y La guerra de los mundos, cinta dirigida por Rich Lee y protagonizada por Ice Cube, que se basa en la conocida novela homónima de H. G. Wells. Aparte de optar al reconocimiento a peor película, ambos filmes cuentan además con otras cinco candidaturas.
Tampoco se queda corta con sus cinco nominaciones Hurry Up Tomorrow, película en la que Abel Makkonen Tesfaye, alias The Weeknd, encarna a un músico atormentado, una interpretación que le ha valido al cantante competir a peor actor con nombres como Dave Bautista, Jared Leto, Scott Eastwood o el ya mencionado Ice Cube. Además, The Weeknd y su "colosal ego" están nominados a peor combo en pantalla.
Por su parte, aquellas consideradas para el reconocimiento de peor actriz son Ariana DeBose por Este amor sí que duele, Milla Jovovich por Tierras perdidas, Natalie Portman por La fuente de la eterna juventud, Rebel Wilson por Boda letal y Michelle Yeoh por Star Trek: Sección 31.
Esta es la lista completa de nominados a los Razzies 2025:
PEOR PELÍCULA
Estado eléctrico
Hurry Up Tomorrow
Blancanieves
Star Trek: Sección 31
La guerra de los mundos
PEOR ACTOR
Dave Bautista / Tierras perdidas
Ice Cube / La guerra de los mundos
Scott Eastwood / Doble espionaje
Jared Leto / TRON: Ares
Abel 'The Weeknd' Tesfaye / Hurry Up Tomorrow
PEOR ACTRIZ
Ariana DeBose / Este amor sí que duele
Milla Jovovich / Tierras perdidas
Natalie Portman / La fuente de la eterna juventud
Rebel Wilson / Boda letal
Michelle Yeoh / Star Trek: Sección 31
PEOR REMAKE O SECUELA
Sé lo que hicisteis el último verano
Five Nights at Freddy's 2
Pitufos
Blancanieves
La guerra de los mundos
PEOR ACTRIZ DE REPARTO
Anna Chlumsky / Boda letal
Ema Horvath / Strangers: Capítulo 2
Scarlet Rose Stallone / Pistoleros
Kacey Rohl / Star Trek: Sección 31
Isis Valverde / Doble espionaje
PEOR ACTOR DE REPARTO
Los siete enanitos / Blancanieves
Nicolas Cage / Pistoleros
Stephen Dorff / Boda letal
Greg Kinnear / Off the Grid
Sylvester Stallone / Doble espionaje
PEOR COMBO EN PANTALLA
Los siete enanitos / Blancanieves
James Corden y Rihanna / Pitufos
Ice Cube y su cámara zoom / La guerra de los mundos
Robert DeNiro y Robert DeNiro (como Frank y Vito) / The Alto Knights
The Weeknd y su colosal ego / Hurry Up Tomorrow
PEOR DIRECTOR
Rich Lee / La Guerra de los mundos
Olatunde Osunsanmi / Star Trek: Sección 31
Los hermanos Russo / Estado eléctrico
Trey Edward Shults / Hurry Up Tomorrow
Marc Webb / Blancanieves
PEOR GUION
Estado eléctrico
Hurry Up Tomorrow
Blancanieves
Star Trek: Sección 31
La guerra de los mundos