El actor Michael Keaton es nombrado Hombre del Año
Otros ganadores recientes del premio Hombre del Año incluyen a Clint Eastwood, Tom Hanks, Robert De Niro, Harrison Ford, Samuel L. Jackson y Ryan Reynolds. El actor Jon Hamm ganó el premio el año pasado.
El actor Michael Keaton fue nombrado Hombre del Año 2026 por Hasty Pudding Theatricals de la Universidad de Harvard.
El grupo de teatro, que data de 1844 y afirma ser el tercero más antiguo del mundo que aún sigue en activo, anunció el miércoles que Keaton recibirá su premio Pudding Pot en un evento de celebración el 6 de febrero. Posteriormente, Keaton asistirá a una función de la producción número 177 de Hasty Pudding, "Salooney Tunes".
Hasty Pudding Theatricals otorga los premios a personas que han hecho contribuciones duraderas e impresionantes al mundo del entretenimiento.
El actor nominado al Oscar y ganador de un Emmy es conocido por sus papeles en "Batman", "Birdman", "Beetlejuice" y "Spotlight". Más recientemente, Keaton protagonizó y dirigió el cortometraje "Sweetwater" y protagonizó y fue productor ejecutivo de la miniserie de ocho episodios de Hulu "Dopesick".
"¡Fue Batman, luego Birdman, y ahora, lo más importante, es un Pudding Man!", dijo la productora Eloise Tunnell en un comunicado. "Keaton no es ajeno a ser un superhéroe, pero veamos si ese entrenamiento le permite ganar un Pudding Pot. ¡Estamos deseando darle la bienvenida el 6 de febrero! Hasta entonces, ¡no pronuncies su nombre tres veces!"
El premio Mujer del Año de Hasty Pudding , que data de 1951, se entregará el 30 de enero.