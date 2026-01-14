Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

“Animales”: un San Valentín con menos flores y más sudor en el cine dominicano

Una producción de Bougroup dirigida por José Ramón Alamá, de clasificación: R (adultos); llega a las salas el 5 de febrero y más adelante al servicio streaming de Disney Plus

Escena de "Animales", película dominicana dirigida por José Ramón Alamá.

“Animales” es la nueva producción cinematográfica de Bougroup, una comedia adulta de parejas escrita y dirigida por José Ramón Alamá. 

Con clasificación R (adultos), la película se estrena el miércoles 5 de febrero en la víspera de San Valentín, con una propuesta sensual, provocadora y tan incómoda como divertida, afirman sus promotores.

La película está protagonizada por Pamela Sued, Vitaly Sánchez, Pedro Casals, Mar Bonelly, Christian Rizek y Vacaloca, junto a las actuaciones de David Maler, Nashla Bogaert y Frank Perozo.

“Animales” retrata los impulsos, contradicciones y acuerdos invisibles que sostienen la intimidad: cuando el deseo se convierte en juego, y el juego empieza a cobrar facturas. 

Entre humor negro, tensión creciente y personajes al límite, la historia se despliega como una espiral donde nadie sale intacto.

Sobre la película, José Ramón Alamá, productor y director, explica: “Animales es una progresión: una curva de ansiedad ascendente que parte del retrato de una élite que se percibe a sí misma como civilizada y bajo control, pero que rara vez se ve retratada desde adentro. La película explora cómo el privilegio no protege del vacío, del deseo ni de las contradicciones humanas. A veces basta una chispa para que todo arda. Animales es un retrato íntimo, no una denuncia, y precisamente por eso resulta más inquietante”.

Bougroup vuelve a proyectar el cine dominicano hacia nuevos territorios: “Animales” llegará más adelante a Disney+, como parte de la alianza estratégica con The Walt Disney Company.

Cuatro parejas navegan por la delgada línea entre el deseo y la búsqueda de autenticidad, en un mundo donde la verdad es tan frágil como sus relaciones. FECHA DE ESTRENO: 5 DE FEBRERO Reparto: Nashla Bogaert, María Del Mar Bonelly, Pedro Manuel Casals, David Maler, Frank Perozo Dirección: Jose Ramon Alama

"Animales" | Teaser Tráiler Oficial


Sinopsis. Un grupo de amigos que se conocen de toda la vida descubre que hay puertas que nunca deben abrirse. Lo que empieza como un juego de deseo se convierte en una espiral de celos, mentiras y traiciones que arrasa con sus relaciones. Muy pronto entenderán que todos tenemos un lado animal.

FICHA TÉCNICA

Casa productora: Bougroup

Dirección: José Ramón Alamá

Edición: Alejandro Hiraldo.

Género: Comedia adulta.

Cast: Pamela Sued. David Maler. Nashla Bogaert. Frank Perozo. Vitaly Sánchez. Pedro Casals. Mar Bonelly. Christian Rizek y Vacaloca.

Clasificación: R (adultos).

