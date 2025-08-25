Fallece "La Juani" Verónica Echegui a los 42 años

La actriz Verónica Echegui, cuatro veces nominada al Goya y que se dio a conocer por su papel de "La Juani" en la película de Bigas Luna de 2006, falleció en Madrid a los 42 años, según informó la Unión de Actores y Actrices en sus redes sociales.

Con medio centenar de títulos como actriz en su trayectoria, su primer Goya lo ganó por su debut como directora con el corto de ficción ‘Tótem Loba’ (2021).

‘Yo soy la Juani’ (2006) le valió su primera candidatura al premio de la Academia de Cine de España, como actriz revelación y volvió a estar nominada como actriz protagonista por ‘El patio de mi cárcel’ (2008), de Belén Macías y por ‘Katmandú, un espejo en el cielo’ (2011), de Icíar Bollaín, por la que la actriz madrileña sí obtuvo el premio Gaudí.

Además, su papel en ‘Explota, explota’ (2020) le valió una cuarta nominación, esta vez como actriz de reparto.

Juan Herrero/EFE

Echegui también ha trabajado en películas como ‘Tocar el cielo’ (2007), de Marcos Carnevale; ‘8 citas’ (2008) de Peris Romano y Rodrigo Sorogoyen; ‘La casa de mi padre’ (2008) de Gorka Merchant; ‘La gran familia española’ (2013), de Daniel Sánchez Arévalo, y ‘Kamikaze’ (2014).

La última producción en la que participó fue la serie ‘A muerte’ (2025), comedia romántica de Atresmedia dirigida por Dani de la Orden donde interpretó el papel de Marta, implicada en una relación de dos treintañeros que no están en su mejor momento.

Reacciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este lunes el talento y la humildad «enormes» de la actriz Verónica Echegui y se ha declarado impactado por la noticia de su fallecimiento.

En un mensaje en X, ha enviado además un sincero abrazo a la familia y amigos de la actriz en estos momentos tan duros.

«Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven», ha señalado el jefe del Ejecutivo en su mensaje