Muerte repentina de asistente de dirección de “Emily in Paris” interrumpe la filmación

El periódico colombiano “El Tiempo” informó este sábado 23 sobre el fallecimiento de Diego Borella, asistente de dirección de la serie de Netflix, “Emily in Paris”.

La producción de Netflix, protagonizada por Lily Collins, interrumpió la filmación tras la muerte de Diego Borella, de 47 años.

Según informó el medio, Diego Borella, de 47 años, se desplomó durante la preparación de una escena en el Hotel Danieli, en Venecia.

Este suceso provocó que el rodaje de la quinta temporada de la serie quedara suspendido.

El suceso se registró el jueves 21 de agosto hacia las 7:00 p. m., cuando Borella participaba en la organización de la última secuencia de la jornada, informó “El Tiempo”.

Según reportó el diario italiano “La Repubblica”, médicos presentes en el set intentaron reanimarlo con un desfibrilador antes de la llegada de los servicios de emergencia y los carabineros, pero tras varios intentos fue declarado muerto alrededor de las 7:30 p. m.

Las primeras versiones apuntan a un infarto como causa del fallecimiento.

Según destacaron, Borella era un director, guionista y asistente de dirección nacido en Venecia con formación en Roma, Londres y Nueva York.

Además de su trabajo en cine y televisión, desarrolló proyectos en literatura y artes visuales, destacándose en los últimos años en la escritura de poesía, haikus, cuentos infantiles y teatro.

Su repentina muerte generó un fuerte impacto tanto en el equipo de la serie como en la comunidad italiana.

La producción de Netflix, protagonizada por Lily Collins, interrumpió de inmediato la grabación en señal de duelo. El concejal de Turismo de Venecia, Simone Venturini, expresó sus condolencias y destacó el legado artístico de Borella.

La nueva temporada de Emily in Paris, que tiene previsto su estreno el 18 de diciembre, desarrolla gran parte de su trama en Roma y cuenta con escenas grabadas en Venecia desde el 15 de agosto.

Tras el fallecimiento, se aplazó la filmación que debía extenderse hasta el lunes siguiente.