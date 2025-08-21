José María Cabral: "La 42" es una película "que no dejará indiferente a nadie, que retrata tal cual ese lugar"

Este jueves 21 de agosto se estrena en las salas de cine el documental “La 42”, producción más reciente del director dominicano José María Cabral. Esta película retrata la realidad de esta zona del sector Capotillo en Santo Domingo, mezclando filmaciones del espacio, testimonios y una narrativa guiada por las mismas personas que viven en la 42.

Además, con esta película José María Cabral se convirtió en el primer director en tener dos películas seleccionadas en la misma edición del New York Latino Film Festival (NYLFF), un festival internacional que selecciona las mejores producciones del cine latinoamericano.

Este hito lo logró con “Tíguere” (2024) y el documental “La 42” (2025), sus últimas películas realizadas.

El director manifestó que la doble nominación “fue una sorpresa”. Narró que por primera vez fue al festival en el 2012 con “Jaque Mate”, luego con “Carpinteros”, “El Proyeccionista” y después con “La 42”.

Sin embargo, notó que había recibido dos correos de parte del festival y el director de este se comunicó con él para comentarle que era un caso inaudito en la historia del evento.

“Y obviamente me lleno de mucha emoción saber que que tanto en la ficción como en el documental, dos películas completamente diferentes, pues resonaron con el equipo de programación. Y la verdad que es un honor que en un festival como este, que además presentado por Warner Brothers, pues yo tenga dos películas”, comentó el director.

El enfoque de “La 42"

A través de sus películas, tanto de ficción como documentales, José María Cabral suele ofrecer una mirada de introspección y una exploración auténtica de la identidad dominicana.

“La 42” se suma a esta tendencia partiendo de la vocación del director de crear conversaciones sobre temas de relevancia social.

“La 42 va a ser una película de que no dejará indiferente a nadie. Es una película que provocará conversaciones, provocará discusiones, debates. La película es cruda, es una película que retrata tal cual ese lugar y ese lugar fue el que de alguna manera me guió para yo dirigirlo, pero a través de lo que ese lugar me daba, a través de los meses y años de investigación”.

Cabral expresó que la labor de investigación duró 9 meses en los que trabajó con su coguionista, Miguel Yarull, pero que la filmación duró varios años.

Durante el transcurso en el que el director estuvo investigando y preparando la película, esta se transformó, pasando por varios procesos.

“Yo primero grabé un documental. Cuando yo fui a investigación, yo filmé con mi camarita un documental. Y luego que terminé ese documental, lo edito y todo y lo veo y digo: -Ah, ya sé por dónde va a ir esto-. Y luego descarté todo ese material y me quedé con un nuevo documental, pero en base a algo que ya yo había trabajado antes”, expresó José María.

Para la realización de la película recopilaron muchos testimonios, logrando mostrar historias reales de las personas que viven y trabajan en la 42.

Según expresaron varios de los actores y actrices que trabajaron en la película, muchos de los cuales, como el caso del artista “Demetal”, representaron papeles fieles a sí mismos, los eventos que transcurren en el largometraje son en su vasta mayoría fidedignos a la realidad que se vive en el barrio.

Por esta vertiente, el director aclaró que en algunas ocasiones ciertos detalles, como nombres u ocupación, fueron cambiados para “protección de la persona”.

De igual forma, la película comprende un hilo conductor que sigue los lugares y personas emblemáticas de la 42 a través de testimonios, filmaciones del ambiente e incluso algunos momentos detrás de cámara.

Todo esto, unificado con una propuesta creativa y vibrante y una dirección de fotografía que resalta el espacio y la tensión narrativa.

En estos últimos años, el cine dominicano ha buscado acercarse a una visión genuina de la dominicanidad, presentando propuestas con diversos enfoques, reconocidas tanto dentro como fuera del país.

Predecesora de “La 42”, “La bachata de Biónico” es un ejemplo de éxito que también se enfoca en las vivencias del barrio, pero desde una posición narrativa más libre y con una propuesta que mezcla el formato del documental con los sucesos ficticios, pero anclados en la realidad.

En producciones nacionales actuales como esta es posible observar el interés que ha tenido el público en estas propuestas.

“Es una época bastante buena, bastante interesante y que vamos a recordar en el futuro como una época dorada, definitivamente”, afirmó José María Cabral.

Video "LA 42", DE JOSÉ MARÍA CABRAL... TRAILER



Más allá del lente

Aparte de sus producciones cinematográficas, José María Cabral deja claro su interés y participación en la creación de conciencia social de varias maneras, como la anterior protesta que organizó para evitar la deforestación de una parte del Jardín Botánico.

“Lo del Botánico fue fundamental, yo creo que sí incidimos en la decisión final sobre lo que iba a ser allá. Y sobre todo se vio como hay todo un grupo de personas, incluso la mayoría, que quiere defender los parques. Y eso es fundamental. Porque yo creo que la revolución del futuro será una revolución ambiental”, afirmó Cabral.

También manifestó que su forma de ver y trabajar con estos temas que le parecen importantes es “tratar de ser coherente”.

“Desde el momento en que me una a una lucha, saber que creo en eso, que es parte de mi vida, como lo fue lo del Botánico. Y yo creo que si parto de esa honestidad, pues la gente lo percibe y por eso también apoya”, explicó el director.