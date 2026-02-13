Los fans reciben a Bad Bunny en Buenos Aires, en su primer show tras el Super Bowl

Miles de fans en Argentina aguardaban este viernes bajo el sol el inicio de los tres conciertos del reguetonero puertorriqueño Bad Bunny en el estadio de River Plate en Buenos Aires, su primer show tras el comentado espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Con el eco de la presentación del pasado domingo todavía resonando, Benito Antonio Martínez Ocasio llega al mítico estadio Monumental en el mejor momento de su carrera.

Menos de dos semanas atrás conquistó tres Grammys, entre los que se encuentra el galardón al Álbum del año para "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", el primer trabajo totalmente en español en alzarse con el premio.

"Es un referente, el más importante a nivel mundial hoy en día", dice a la AFP Jesús Álvarez, un joven de 29 años que trabaja en contabilidad y viajó para ver el concierto desde Rosario, una ciudad ubicada a 300 km al norte de Buenos Aires.

Álvarez es uno de los miles de fanáticos que en la tarde del viernes guardaban ya en largas filas para ingresar al estadio.

Los fans del cantante puertorriqueño Bad Bunny llegan para asistir a su concierto de la gira mundial 'Debi tirar más fotos' en el estadio Monumental de Buenos Aires el 13 de febrero de 2026.Luis ROBAYO / AFP

En homenaje al artista, en las inmediaciones del estadio pudieron verse fans con banderas de Puerto Rico o la típica pava (sombrero de paja) que puso de moda Bad Bunny.

Bajo el duro sol del verano, algunos jóvenes se refrescaban con abanicos. Otros buscaban centímetros de sombra bajo los árboles.

Entre ellas estaban Flavia Ríos, una mujer que llegó desde la localidad de Merlo con su hija Valentina, de 16 años, aunque confiesa que consiguieron boletos en el último momento.

"Cuando salieron las entradas el año pasado no teníamos posibilidad de comprarlas. Teníamos decidido que cuando llegara la fecha íbamos a estar en la puerta afuera para escucharlo", dijo Flavia con lágrimas en los ojos.

"El lunes nos fijamos si había entradas y conseguimos las más baratas", recordó. "Lo amo a Bad Bunny".

Aunque estaba programada desde mayo de 2025, la visita del "Conejo Malo" a la Argentina, la primera en cuatro años, adquiere nuevas dimensiones a partir de su mensaje latinoamericanista contra la campaña antiinmigratoria de Donald Trump en Estados Unidos.

"Yo creo que todo lo que hace, dice y cómo piensa Bad Bunny tiene muchísimo peso. Está tratando de llevar un mensaje que por ahí otros no se animan", plantea Álvarez.

El oriundo de Vega Baja se presentará nuevamente en el estadio de River este sábado y domingo, y su "DeBÍ TiRAR MáS FOTOS WORLD TOUR" seguirá luego con paradas en Brasil, Australia, Japón, España y Portugal.