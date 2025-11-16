Merengues navideños que ponen a bailar al dominicano

Se acercan las Navidades y como siempre, los dominicanos caracterizados por ser los que más gozan y disfrutan, a pesar de cualquier adversidad, encienden las bocinas de sus casas para darle la bienvenida a esta época con los merengues más típicos y populares.

Dentro de los clásicos que más resuenan en los hogares dominicanos y ponen a bailar a cualquiera cuando se acercan las festividades de fin de año se encuentran "Llegó tu marido", "Déjame volver", "Trulla navideña", "Salsa para tu lechón", "Ábreme la puerta" y "Viejo año".

“Trulla navideña” de Conjunto Quisqueya tuvo su primer lanzamiento el 1 de diciembre de 1980, un merengue que despierta el espíritu navideño de cualquier dominicano con su conteo “1 2 3 cuando abra la puerta ñaaa”.

Video "Trulla Navideña" - Conjunto Quisqueya



“Viejo año” de July Mateo Rasputin, fue lanzada en 1984, es uno de los sencillos más populares de la época y al mismo tiempo uno que llena de alegría y nostalgia los corazones de la gente; les recuerda que las cosas viejas se dejan atrás y se llevan en la maleta solo los recuerdos, pero también enciende una luz de esperanza hacia el nuevo año que se avecina.

“Llegó tu marido” de Los Toros Band, se escucha desde 1993, un merengue que da alegría de solo escucharla; aunque no es un sencillo navideño, llega a los hogares en esta temporada acompañando a los familiares que llegan del exterior a festejar las navidades con sus seres queridos. La canción en muchas ocasiones es testigo de la felicidad que se dibuja en los rostros de las familias dominicanas cada vez que ven llegar a un pariente del extranjero.

“Volvió Juanita” de Milly Quezada; aunque fue escrita por la colombiana Ester Forero, esta canción llegó al país en 1984 con el toque especial que le puso Quezada, haciéndola cada vez más suya y más dominicana. Muy parecida a "Llegó tu marido", celebra el retorno de ese familiar que regresa del extranjero y visita su pueblo con alegría y hambre de ver a esos seres queridos que hace tiempo no podría abrazar.

Personas reunidas disfrutando de la música dominicana.Listín Diario

“Salsa para tu lechón”, el merengue interpretado por Johnny Ventura, es un típico en las temporadas navideñas. El origen del sencillo se remonta al 1972, convirtiéndose en uno de los merengues navideños más antiguos, pero que a pesar del tiempo no pierde ese espíritu; todo lo contrario, cada año despierta con más fuerza. Haciéndole honor a la frase “Mientras más viejo, más bueno”.

“Ábreme la puerta” de Toño Rosario se lanzó en 1998; tiene su presencia en esta época por ser una temporada de unión familiar, alegría y amor. La canción hace referencia a una persona que se encuentra en la calle en las navidades con frío, deseo de estar junto a su pareja y disfrutar de su compañía.

“Llegó Navidad” de Jossie Esteban, con su origen en 1993, es una composición que expresa pura alegría y gozo, invita a las personas a disfrutar la llegada de la navidad, a cocinar, bailar y compartir en familia.

“Déjame Volver” de Fernandito Villalona, publicada en 1982, es un merenguito de puro amor y romanticismo; expresa las ganas que tiene el autor de estar con su niña linda y pasar las navidades con ella.

“El Ramillete” de Kiko el presidente: desde el 2013 se escucha este merengue que hace referencia al nuevo ambiente que se siente cuando llegan las navidades; el autor expresa la felicidad que comparte al saber que celebrará las festividades con Dios y sus familiares.

“Navidad sin mi madre” de Alex Bueno, que se lanzó en 2011, es uno de los merengues navideños más tristes; aunque es de la época, no comparte el espíritu de alegría y celebración que se caracteriza en estas fiestas. La canción expresa la tristeza que invade el corazón del autor al saber que no estará con su madre y el dolor de que será una “triste navidad”.

La canción relata la realidad de muchas personas que no festejan en la temporada navideña por la ausencia de esos familiares y seres queridos que perdieron en años anteriores y solo los acompañan en sus recuerdos.