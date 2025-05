Sean 'Diddy' Combs, el magnate del rap que se enfrentaría a condena perpetua

El otrora empresario del hip-hop, Sean 'Diddy' Combs, luce ahora cabello canoso y crespo y sólo aparece públicamente en los tribunales, donde será un personaje habitual a partir del lunes, cuando comience en Nueva York su juicio federal por delitos sexuales y asociación criminal.

La selección del jurado dará comienzo a este nuevo capítulo para el otrora magnate de la música, cuyos esfuerzos en los últimos años por renombrarse como "Brother Love" (Amor de hermano) fueron frustrados por una acusación penal y una montaña de demandas civiles en las que se le presenta como un violento depredador sexual que utilizó su fama para someter tanto a mujeres como hombres.

Como una premonición, este hombre de 55 años fundó el sello discográfico Bad Boy (Chico malo) en 1993, con protegidos como el difunto Notorious B.I.G. y Mary J. Blige. A menudo se le atribuye el mérito de haber introducido el hip-hop a lo más alto del panorama musical mundial.

Combs, también conocido como Puff Daddy y P Diddy, amasó una gran fortuna, sobre todo gracias a sus negocios en la industria del licor.

Aunque no tiene condenas importantes, desde hace tiempo se le acusa de agresiones físicas, que se remontan a la década de 1990.

Su expareja, la cantante Cassie, cuyo verdadero nombre es Casandra Ventura, a la que conoció cuando ella tenía 19 años y él 37, ha abierto esta caja de Pandora.

Sean "Diddy" Combs con Cassie Ventura el 7 de marzo de 2016

A finales de 2023, Cassie le acusó de agresiones sexuales y de una violación en 2018, abriendo las compuertas que le van a sentar en el banquillo pese a que resolvieron la denuncia rápidamente fuera de los tribunales.

Desde entonces, una lluvia de denuncias de agresión sexual se han sucedido, entre ellas las de una mujer que alega que Combs y otros de su camarilla la violaron en grupo cuando tenía 17 años.

Combs ha negado todas las acusaciones, pero el caso ha destruido su reputación y su legado. Si es hallado culpable, podría pasar el resto de sus días en la cárcel.

Sombras

Nacido Sean John Combs el 4 de noviembre de 1969 en Harlem, el artista entró en la industria musical en 1990 como becario en Uptown Records, donde acabó convirtiéndose en director de talentos.

Se forjó una reputación como organizador de eventos. En 1991, promovió un partido de baloncesto de famosos y un concierto en el City College de Nueva York que acabó con nueve muertos en una estampida.

El evento superó el aforo en miles de personas y dio lugar a una serie de demandas, en las que se culpó a Combs de contratar una seguridad inadecuada.

Fue despedido de Uptown y fundó su propio sello, Bad Boy Records. Y comenzó su rápido ascenso a la cima del hip-hop de la costa este.

Su discípulo, The Notorious B.I.G., se convirtió en el rey del género tras la publicación de su histórico álbum debut "Ready to Die", en 1994, hasta su sorprendente asesinato en 1997.

Combs, ganador de un Grammy, firmó varios discos importantes y colaboró en la producción con artistas de la talla de Blige, Usher, Lil' Kim, TLC, Mariah Carey y Boyz II Men.

El intérprete de éxitos como "I'll Be Missing You", "It's All About The Benjamins" y "Been Around the World" se forjó una imagen de buscavidas impetuoso y fanfarrón, un importante productor que también se aventuró en Hollywood, la telerrealidad y la moda, y mantuvo relaciones sentimentales con Jennifer López, entre otras.

Durante más de una década, a partir de 1998, sus fastuosas White Parties fueron la estrella del circuito de fiestas del mundo del espectáculo.

Hace tan sólo dos años, se lució ante las cámaras en la ostentosa Gala del Met de Manhattan, a la que acudía con frecuencia. Casualmente, el acto de recaudación de fondos tendrá lugar el lunes, el mismo día en que los abogados empezarán a interrogar a los posibles miembros del jurado que decidirán su suerte.