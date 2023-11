La cantante Cassie y el rapero y productor Sean Combs llegaron a un acuerdo "amistoso" un día después de que la artista presentara una denuncia contra él por violación y maltrato físico, dijeron medios estadounidenses el viernes.

La cantante de R&B, cuyo nombre real es Casandra Ventura, presentó el jueves una denuncia contra Combs a quien acusó de someterla durante más de una década a maltrato físico, de obligarla a drogarse y de violarla en 2018.

Un abogado de la estrella del rap y destacado productor de hip-hop negó las acusaciones.

Ambas partes comunicaron el viernes por la noche que habían acordado una resolución del caso, pero no revelaron sus términos, dijeron el diario The New York Times y otros medios de Estados Unidos.

"He decidido resolver esta cuestión amigablemente en unos términos sobre los que tengo algún tipo de control", dijo Ventura en un comunicado publicado por la prensa estadounidense.

"Quiero agradecer a mi familia, mis aficionados y mis abogados por su apoyo inquebrantable", agregó.

En otro comunicado también recogido por la prensa del país, Combs dijo: "He decidido resolver este asunto amigablemente. Deseo a Cassie y su familia lo mejor".

Según la denuncia de Ventura, presentada ante un tribunal federal en Manhattan, conoció a Combs en 2005, cuando ella tenía 19 años y él, 37.

La contrató para su discográfica Bad Boy Records, clave para la comercialización del hip-hop, y empezaron una relación amorosa.

En la demanda se describía al productor como un hombre violento y se relataban escenas sobre sus arrebatos violentos, como obligar a Ventura a mantener relaciones sexuales con trabajadores del sexo masculinos, algo que, según ella, Combs filmó.

Los documentos judiciales también relataban que en 2018, después de una cena entre ambos, Combs entró por la fuerza al apartamento de Ventura y la violó.

En una declaración previa al acuerdo enviada a la AFP, el abogado de Combs, Ben Brafman, refutó de forma "vehemente" las acusaciones y las tildó de "ofensivas e indignantes".

El rapero y productor acusó a Cassie de chantaje y de querer "mancillar" su reputación y sacarle dinero.