Así como Peso Pluma y Nicki Nicole, estos famosos han estado envueltos en escándalos de infidelidad

No todas las relaciones tienen un final feliz, así como en los cuentos de hadas. Algunas veces la realidad golpea fuerte con traiciones del ser amado y ni los artistas con su fama y dinero escapan a las infidelidades.

En algunos casos se llegan a confirmar las traiciones y en otros solo se queda en rumores, sin embargo, estos famosos no escapan al escrutinio público y protagonizan los titulares de la prensa del corazón, volviendo la situación más mediática.

Tal es el caso de Nicki Nicole y Peso Pluma, quienes recientemente han acaparado la atención del público por una supuesta infidelidad del mexicano.

Otras figuras que se han visto envuelto en escándalo de infidelidad son Gerard Piqué y Shakira, William Levy y Elizabeth Gutiérrez, Becky G y Sebastián Lletget, Cardi B y Offset, Geraldine Bazán y Gabriel Soto, Cristian de la Fuente y Angélica Castro. En el plano local, Ana Carolina y Musicólogo y Sandra Berrocal y Crazy Desing.

Nicki Nicole y Peso Pluma

Este martes 13 de febrero, los fans han puesto a circular un video en el que aparece el exponente de corridos tumbados con una mujer hasta ahora desconocida en un casino de Las Vegas luego de la celebración del Super Bowl 2024.

Por su lado, la artista argentina dio pistas sobre el aparente engaño al eliminar todas las imágenes con 'Doble P' de su Instagram.

Luego Nicki publicó el siguiente mensaje: "El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", fueron las primeras palabras de la artista argentina en un texto.

En ese sentido, la cantante confesó que descubrió el supuesto engaño por redes sociales, igual que sus fanáticos, a quienes agradeció por su amor.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", finalizó.

Hasta el momento, Peso Pluma no se ha pronunciado al respecto.

Shakira y Piqué

La separación de Shakira y Piqué fue una de las más escandalosas y mediática. En junio de 2022, los rumores acerca de una crisis en la pareja de Shakira y Gerard Piqué se convirtieron en una confirmación, que derivó un escueto comunicado en redes sociales por parte de la cantante colombiana.

Rápidamente, todo decantó en un escándalo mundial. Infidelidad, canciones y secretos comenzaron a ser parte de la construcción del detrás de la ruptura.

La colombiana le lanzó dardos al futbolista en canciones y entrevista tras ser acusado de serle infiel con la joven española, Clara Chía.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez

La relación entre los actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez siempre ha estado envueltas en rumores de infidelidades por parte del cubano. En varias ocasiones se le ha relacionado con las protagonistas de los proyectos en los que trabaja, aunque la única en reconocer que tuvo un romance con Levy fue la también actriz Jacky Bracamontes, con quien el galán trabajó en la telenovela “Sortilegio”.

Becky G y Sebastián Lletget

En marzo del año pasado, una usuaria de redes sociales difundió un mensaje dirigido a la cantante Becky G, a quien aseguró que su prometido, Sebastián Lletget, le había sido infiel.

Luego, el deportista estadounidense-argentino negó conocer a la mujer que dice sostuvo un encuentro sexual con él y explicó que la situación se trataba de “un complot de extorsión” y “un espectáculo público lleno de mentiras”, y además, pidió perdón a la reguetonera de origen mexicano.

Luego de esa situación, la pareja dejó de aparecer públicamente, pero han sido captados juntos por paparazzi y todo apunta a que siguen su relación bajo perfil.

Cardi B y Offset

Cardi y Offset se casaron en 2017, pero en 2020 la cantante solicitó el divorcio por supuesta infidelidad de su esposo, aunque más tarde retomaron su relación. Actualmente no están juntos.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto

La historia de Geraldine Bazán y Gabriel Soto también terminó por infidelidad. Y es que el actor le fue infiel a su exesposa con su actual pareja, Irina Baeva.

A finales del 2017, Soto fue vinculado con la actriz de origen Ruso y luego fue la propia Geraldine quien confirmó la infidelidad del que era aún su esposo.

Geraldine relató que comenzó a dudar de la relación de su exesposo y de la modelo rusa Irina Baeva, el 20 de mayo de 2017, fecha en la que acudió a una de las funciones de una obra teatral en la que los nuevos amantes compartían escenario.

Finalmente, en febrero del 2018, Soto y Baeva admitieron la relación, la cual a día de hoy sigue vigente y con planes de matrimonio.

Cristian de la Fuente y Angélica Castro

En agosto de 2022, el actor chileno Cristián de la Fuente se vio en medio de la polémica luego de hacerse público un video donde se le veía besando a una mujer que no era su esposa, Angélica Castro, y el chileno reconoció su infidelidad catalogándola de un “error de borracho”.

Fue en el programa “Primer Impacto” (Univision) que salieron públicas las imágenes del protagonista de “Amor bravío” besando apasionadamente a una chica mientras disfrutaba en un restaurante de la Ciudad de México junto a su amigo y colega Juan Soler.

"Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré", dijo en un breve comunicado al programa 'En casa con Telemundo'.

Un año después, el actor confesó que ese “error” le costó perder a su familia.

Plano Local

La modelo Ana Carolina confesó que su expareja, el artista urbano Musicólogo, le fue infiel al menos ocho veces.

“A mí me pegaron ocho cuernos, sí, es verdad, pero al principio de la relación, los primeros dos años”, dijo la instagramer en un en vivo sobre el padre de sus dos hijos más pequeños.

Actualmente, Musicólogo y Ana Carolina no están juntos, pero ella dijo que el motivo no fue por las infidelidades.

Sandra Berrocal y Crazy Desing han tenido idas y vueltas en su relación. En algunas ocasiones se le ha acusado al cantante urbano de serle infiel a la presentadora.